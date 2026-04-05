İngiltere’nin “sonsuz cephaneli” lazer silahı geliyor

TAKVİM PLANLANANDAN 5 YIL ÖNE ÇEKİLDİ

Mart ayında yapılan açıklamada DragonFire programının takviminin beş yıl öne çekildiği duyurulmuştu. İlk kurulumun bir Type 45 muhribinde yapılması planlanıyor. Erken uygulama sürecinin ardından diğer gemilerin de aynı sistemle donatılması bekleniyor.

Sistem özellikle dronlar, havan topları ve küçük tekneler gibi kısa menzilli ve düşük maliyetli tehditlere karşı geliştirilmiş durumda. Bu tür hedefler genellikle çok sayıda olduğu için klasik füze savunması ekonomik açıdan sürdürülebilir olmuyor.