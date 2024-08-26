İnsan beyni hakkında çarpıcı araştırma: 'Sevgi'nin sırrı çözüldü

26 Ağustos 2024 17:10 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:14

Yeni yapılan kapsamlı bir araştırma, beynin farklı bölgelerini aydınlatan en az altı farklı sevgi türünü ortaya koydu. Cerebral Cortex dergisinde yayımlanan bu çalışma, "sevgi" kelimesinin sadece romantik ilişkilerle sınırlı olmadığını, ebeveyn sevgisi, evcil hayvan sevgisi ve doğa sevgisi gibi çeşitli bağlamlarda da beynin farklı bölgelerini aktive ettiğini gösterdi.

6 FARKLI SEVGİ BİÇİMİ TANIMLANDI

Araştırma kapsamında, kendilerini sevgi dolu ilişkilerde bulan 55 ebeveyne çeşitli senaryolar sunuldu. Katılımcılar, romantik partnerler, arkadaşlar, yabancılar, evcil hayvanlar ve doğa gibi altı farklı aşk türüyle ilgili hikayeleri düşünürken beyin aktiviteleri MRI taramalarıyla ölçüldü.

Katılımcılardan, bebeklerini ilk kez gördüklerini düşünmeleri istendiğinde, beyinlerinin ödül sisteminde yoğun bir aktivasyon gözlemlendi.

Aalto Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Pärttyli Rinne, “Ebeveyn sevgisinde, beynin ödül sisteminin derinliklerinde aktivasyon vardı dedi ve bu kadar yoğun beyin aktivitesinin "başka hiçbir sevgi türünde görülmediğini" sözlerine ekledi.

Öte yandan, insanlar arasındaki tüm sevgi türleri benzer beyin bölgelerini aktive ederken, aktivasyon yoğunluğu ise ilişki türüne bağlı olarak değişti. Örneğin yabancılara yönelik sevgi, yakın ilişkilerdeki sevgilerden daha az beyin aktivasyonuna yol açtı. Doğa sevgisi ise beynin ödül ve görsel bölgelerini etkilerken, sosyal beyin bölgelerini etkilemedi.

Araştırmacılara göre bu bulgular, sevgi duygularına yanıt olarak beyin aktivitesinin sadece nesnenin yakınlığından değil, aynı zamanda bir insan, başka bir tür veya doğa olup olmamasından da etkilendiği anlamına geliyor.