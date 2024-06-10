İnsan beyni hakkında çarpıcı gerçek ortaya çıktı! 'Düşünülenden 10 kat daha güçlü'

10 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:18

Bilim insanları sinapsların oldukça sınırlı sayıda boyut ve güçte olduğunu ve bunun da beynin depolama kapasitesini sınırladığını düşünüyordu. Ancak bu teoriyi sorgulayan yeni çalışma, beynin zannedilenden yaklaşık 10 kat daha güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

İNSAN BEYNİNDEKİ SİNAPSLAR NE İŞE YARIYOR?

Live Science sitesinin haberine göre, bilgisayarlara benzer şekilde, beynin hafıza depolaması "bit" olarak ölçülüyor ve tutabileceği bit sayısı, sinaps olarak bilinen nöronları arasındaki bağlantılara dayanıyor.

Yeni çalışmada araştırmacılar, bir sıçanın beyninin bir bölümündeki nöronlar arasındaki bağlantıların gücünü değerlendirmek için son derece hassas bir yöntem geliştirdi. Bu sinapslar, beyin hücreleri bu noktalarda iletişim kurduğu ve böylece bilgi depolayıp paylaştığı için öğrenme ve hafızanın temelini oluşturuyor.

Bilim insanları sinapsların nasıl güçlenip zayıfladığını ve ne kadar güçlendiğini daha iyi anlayarak, bu bağlantıların ne kadar bilgi depolayabileceğini daha kesin bir şekilde ölçtü. Neural Computation dergisinde 23 Nisan'da yayımlanan analiz, bu yeni yöntemin sadece öğrenme anlayışımızı değil, aynı zamanda yaşlanma ve beyindeki bağlantıları aşındıran hastalıkları da nasıl artırabileceğini gösteriyor.

Chicago Üniversitesi'nde nörofizyoloji yardımcı doçenti olan ve araştırmada yer almayan Jai Yu, "Bu yaklaşımlar sinir devrelerinin bilgi işleme kapasitesinin kalbine iniyor. Potansiyel olarak ne kadar bilginin temsil edilebileceğini tahmin edebilmek, beynin karmaşık hesaplamalar gerçekleştirme kapasitesini anlamaya yönelik önemli bir adımdır" dedi.

İnsan beyninde nöronlar arasında 100 trilyondan fazla sinaps olduğu biliniyor. Kimyasal haberciler bu sinapslar boyunca fırlatılarak beyinde bilgi aktarımını kolaylaştırıyor. Öğrendikçe, belirli sinapslar aracılığıyla bilgi aktarımı artıyor. Sinapsların bu "güçlenmesi" yeni bilgileri aklımızda tutmamızı sağlıyor.

Genel olarak sinapslar, kendilerini oluşturan nöronların ne kadar aktif olduklarına bağlı olarak güçleniyor ya da zayıflıyorlar.