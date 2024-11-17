İnsan kanından ilaç ürettiler! Tedaviyi katbekat hızlandırıyor

17 Kasım 2024 14:16 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:35

İngiltere'de Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, hastanın kendi kanını kullanarak kemik onarımında kullanılabilecek "yenileyici" bir malzeme geliştirdi. Yöntem, kanın doğal iyileşme sürecini taklit eden sentetik peptitlerle birleşerek, rejeneratif özelliklere sahip 3D baskılı implantlar oluşturmayı mümkün kılıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, bir hastanın kendi kanı, potansiyel olarak kırık kemiklerini onarabilecek bir malzemenin oluşturulmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Bilim insanları kanı, hayvanlarda kemikleri başarıyla onaran bir maddeye dönüştürerek kişiselleştirilmiş 3D baskılı implantların önünü açtı.

Araştırmacılar, yeni malzemenin, yaralanma ve hastalıkları tedavi etmek için etkili terapiler olarak kullanılabilecek rejeneratif (yenileyici) kan​ ürünleri oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

DOKU YENİLENMESİNİ ARTIRAN CANLI MALZEMELER OLUŞTURDULAR

Nottingham Üniversitesi Eczacılık ve Kimya Mühendisliği Okulları’ndan araştırmacılar, vücudun doğal olarak iyileştiği sırada gerçekleşen anahtar süreçleri yönlendirebilen peptit molekülleri adı verilen spesifik molekülleri kullanarak doku yenilenmesini artıran canlı malzemeler oluşturdu. Çalışmaya Nottingham Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomalzemeler Profesörü Alvaro Mata liderlik etti.

Nottingham Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Cosimo Ligorio, yaptığı açıklamada, insanların kanını kolay ve güvenli bir şekilde yüksek derecede rejeneratif implantlara dönüştürme olasılığını heyecan verici olarak niteleyerek, “Burada biyolojiyi yeniden oluşturmak yerine onunla çalışmayı amaçlayan bir yaklaşım benimsedik. Bu ‘biyokooperatif’ yaklaşım, doğal iyileşme sürecinin mekanizmalarından yararlanarak yenileyici malzemeler geliştirmek için fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

“Kan pratikte ücretsizdir ve hastalardan nispeten yüksek hacimlerde kolayca alınabilir” bilgisini paylaşan Ligorio, amaçlarının, hastaların kanını zengin, erişilebilir ve ayarlanabilir rejeneratif implantlara hızlı ve güvenli bir şekilde dönüştürmek için bir klinik ortamda kolayca erişilebilecek ve kullanılabilecek bir araç seti oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENDİ, BAŞARILI OLDU

Çoğu insanın vücudu, küçük boyutlu oldukları sürece yaraları veya kırık kemikleri yenileyecek şekilde evrimleşmiştir. Ancak iyileşme süreci karmaşıktır ve ilk aşamalarda sıvı kanın, rejenerasyon için gerekli temel bileşenleri içeren katı rejeneratif hematom (RH) adı verilen bir şey (esasen bir kan pıhtısı) oluşturmasına dayanıyor.

Ekip, doğal iyileşme sürecinin temel moleküllerini, hücrelerini ve mekanizmalarını kullanan bir malzeme oluşturmak için sentetik peptitlerin hastadan alınan kanla karıştırıldığı kendi kendini birleştiren bir sistem geliştirdi. Uzmanlar, bu sayede sadece doğal RH'yi taklit etmekle kalmayıp aynı zamanda özelliklerini de geliştirebilen rejeneratif malzemelerin tasarlanmasının mümkün olduğunu söylüyor.

Çalışmaya göre, bu malzemeler doğal RH'nin normal işlevlerini korurken kolayca monte edilebiliyor, manipüle edilebiliyor ve hatta 3D olarak basılabiliyor. Bu yöntemi kullanan ekip, hayvan modellerinde hayvanın kendi kanını kullanarak kemiği başarıyla onardı.

Çalışmanın detayları Advanced Materials dergisinde yayımlandı.