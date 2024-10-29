İnsanları kovup yapay zekayı işe aldı, kriz çıktı… Ünlü şirketten yeni karar

29 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:46

Polonya'da faaliyet gösteren ünlü radyo kanalı OFF Radio Krakow, dinleyici sayısının az olmasını bahane ederek insan gazetecileri kovup yerlerine yapay zeka sunucularını getirmişti. Kriz çıkaran kararda yeni bir gelişme yaşandı.

Polonya​'nın Krakow kentindeki "OFF Radio Krakow" adlı radyo kanalı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, insan gazeteciler yerine yapay zeka​ tarafından üretilen sunucuları kullandığı bir deneyi, tepkilere yol açmasının ardından sonlandırdığını duyurdu.

ülke çapında tepki çekti

Gazetecilerini işten çıkardıktan haftalar sonra, OFF Radio Krakow sanal karakterlerden oluşan yapay zeka sunucularıyla geçen hafta yeniden yayına başladı. Ülke çapında birçok kişi, yapay zekanın insanları yerinden etmesinden duydukları endişeyi dile getirerek bu duruma tepki gösterdi.

YAPAY ZEKA DENEYİ 3 AY SÜRECEKTİ

Kanalın editörü Marcin Pulit, pazartesi günü yaptığı açıklamada, amacın yapay zeka konusunda bir tartışma başlatmak olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi. Deneyin üç ay sürmesinin planlandığını ancak devam etmek için bir neden görmediklerini söyledi.

Deneyi başlatmalarının ardından çok fazla gözlem ve fikir aldıklarını belirten Puilt, "Kanalımız bu deneye eşlik eden, kendilerine var olmayan niyetler ve eylemler atfeden, yanlış raporlar temelinde formüle edilmiş sert yargılar içeren yorumlar karşısında şaşkınlığa uğradı" dedi.

Kanal, yapay zeka sunucularının kültür, sanat ve sosyal konular hakkında konuşarak daha genç dinleyicilere ulaşmak için tasarlandığını söylemişti. Öte yandan kanalın eski editörü Mateusz Demski, şirketin bu deneye son vermesi için bir imza kampanyası başlattı ve "çalışanların yapay zeka ile değiştirilmesini" protesto eden bir açık mektup yayınladı. Dilekçeyi 23 binden fazla kişi imzaladı.