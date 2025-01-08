"İnsanlığın beşiği" olarak adlandırılan bölgede 3 milyon yıllık aletler buldu: İnsanlık tarihindeki en önemli yenilik

08 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:54

Kenya'nın Homa Yarımadası'nda arkeologlar, homininler tarafından 3 milyon yıl önce yapılmış en eski taş aletleri keşfetti. Bu aletler, eski insan türlerinin yiyecek hazırlığı ve kasaplık yaparak beslenme düzenlerini genişlettiklerini gösteriyor.

Arkeologlar, Afrika​'da "insanlığın beşiği" olarak adlandırılan bir bölgede yeryüzünde ilk kez kullanılan aletleri keşfetti. Kenya​'nın Homa Yarımadası'nda bulunan bu bölge, diğer antik araçlar ve 3 milyondan fazla yıl önce yaşamış 'Lucy'nin kalıntıları gibi insanlığın erken başlangıçlarına dair ipuçları sundu.

İKİ TAŞI BİRBİRİNE VURARAK...

Ekip, homininler tarafından yapılmış ve üç milyon yıl öncesine tarihlenen küçük bıçakları ortaya çıkardı. İki ayak üzerinde yürüyen ilk insan öncesi tür olarak bilinen homininler, iki taşın birbirine vurulmasıyla keskin kenarlar oluşturuyordu.

New York Şehir Üniversitesi'nden araştırmacılar, keskinleştirilmiş kayanın meyve ve sebzeleri soyup kesmelerine ve su aygırlarının etini dilimlemelerine olanak sağladığını söyledi. Bu aletler, daha önce sadece 1,7 milyon yıl ile 2,9 milyon yıl öncesini kapsayan Oldowan alet seti olarak biliniyor.

Baş arkeolog Tom Plummer, bulunan araçların daha sonra gelen her şeyin önünü açtığını öne sürdü. Teknoloji açısından, Oldowan'ın insanlık tarihindeki en önemli teknolojik yenilik olduğunu düşündüğünü belirten Plummer, "Bu, homininlerin daha önce erişemedikleri bir dizi yiyeceğe erişmelerini sağladı ve bu da beden ve beyin büyüklüğündeki artışları destekledi" değerlendirmesinde bulundu.

Aletlerin ortaya çıkarılması inanılmaz bir keşif olsa da, yakındaki hayvan kemiklerinde kesik izlerinin bulunması kasaplık yapıldığını doğruladı. CBS News'in haberine göre ekip, bölgede yaklaşık üç milyon yıl önce teknolojinin var olduğunu gösteren antik su aygırı kemiklerini ortaya çıkardı. Nyanga adlı yarımadada bulunan alan, uzmanlara göre insanların dünyadaki varlığının çerçevesini çizmeye yardımcı olabilir.

Smithsonian'ın insan kökenleri programının direktörü ve yarımadadaki araştırmanın lideri Rick Potts şunları söyledi:

"Benim deyimimle hayatta kalan son iki ayaklıyız. Diğer tüm yaşam biçimlerinin soyu tükendi. Bu da bize düşünecek çok şey veriyor ve zaman içindeki kendi yolculuğumuzda bile yaşamın kırılganlığına dikkat çekiyor."