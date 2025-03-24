İnsanlık Güneş'e dokundu: NASA'nın Parker Sondası bir kez daha rekor kırdı

NASA'nın Parker Güneş Sondası, 22 Mart 2025'te Güneş'e yalnızca 6,1 milyon kilometre yaklaşarak bugüne kadarki en yakın ikinci geçişini tamamladı. Saatte 692 bin kilometre hızla ilerleyen araç, Güneş'in dış atmosferinden topladığı verilerle bilim insanlarına önemli ipuçları sunacak.

NASA'nın Güneş'i incelemek üzere 2018 yılında fırlattığı Parker Sondası, 22 Mart 2025'te gerçekleştirdiği 23. yakın geçişinde Güneş'e bugüne kadarki en yakın ikinci yaklaşımını başarıyla tamamladı. Kritik görev sırasında Parker, Güneş'e sadece 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştı ve saatte 692 bin kilometre hızla hareket etti. Aralık 2024'teki geçişte de aynı hıza ulaşılmıştı.

TÜM BİLİMSEL CİHAZLARI AKTİFTİ

Geçiş sırasında sondanın tüm bilimsel cihazları aktif haldeydi. Araç, Güneş'in dış atmosferi olan taç küreden (korona) değerli veriler topladı. Veriler, bilim insanlarına Güneş ile ilgili önemli ipuçları sağlayacak.

Görev boyunca Parker otonom şekilde çalıştı ve NASA ile planlanan temasta aracın tüm sistemlerinin normal şekilde çalıştığı belirtildi. Yetkililer, 25 Mart Salı günü toplanan verilerin Dünya'ya başarıyla iletilmesini bekliyor.

GÜNEŞ'E EN ÇOK YAKLAŞAN İLK ARAÇ

Parker Güneş Sondası, insanlık tarihinde Güneş'e en çok yaklaşan ve taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliğine sahip. Bununla birlikte 22 Mart'taki geçiş ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Araç, görev süresince defalarca Güneş'e yakın geçişler yapacak.

Parker tarafından toplanan veriler sayesinde Güneş rüzgarı, uzay havası ve Güneş'in davranışlarıyla ilgili gizemlerin aydınlatılması amaçlanıyor.