İnsanlık Güneş'e hiç bu kadar yakın olmamıştı! 980 derecede rekor

26 Aralık 2024 08:02 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 08:08

NASA’nın Parker Güneş Sondası, şimdiye kadar bir uzay aracının Güneş’e en çok yaklaştığı noktaya ulaşarak bir ilke imza attı.

İnsanlık uzayda her geçen gün daha büyük mesafe kat etmeye devam ediyor. NASA’nın Parker Solar Probe’u (Parker Güneş​ Sondası), 24 Aralık 2024 tarihinde bir ilke imza atarak, Güneş’in yüzeyine sadece 6,1 milyon kilometre mesafeden (3,8 milyon mil) geçerek insanlığın Güneş’e olan en yakın geçiş rekorunu tarihe gömdü. Söz konusu mesafenin, Dünya ile Güneş arasındaki bir metre uzunluğundaki mesafenin yalnızca 4 santimetresine eşdeğer olduğu belirtildi.

980 DERECE ISIYA MARUZ KALDI

Uçuyş sırasında yaklaşık 980 derece sıcaklığa maruz kalan uzay aracı, Güneş’in ısı ve radyasyonuna dayanabilmesi için 11,5 santimetrelik özel bir karbon kompozit ısı kalkanı kaplandı.

SADECE GÜNEŞ TUTULURKEN GÖRÜLEN BÖLGEDE

Parker Solar Probe, Güneş’in atmosferi olarak bilinen korona bölgesinde hareket ederek yıldızımızı daha iyi anlamayı amaçlıyor. Bu bölge, normalde sadece Güneş tutulmaları sırasında Dünya’dan görülebiliyor. Parker’ın bilimsel hedeflerinden biri, korona sıcaklığının Güneş yüzeyinden neden daha yüksek olduğunu ve güneş rüzgarlarının nasıl hızlandığını açıklamak.

Güneş’teki patlamalar, hem uzaydaki elektronik cihazlar hem de Dünya’daki elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Parker’ın bu süreçleri çözme çabası, yalnızca teorik değil, pratik bir öneme de sahip.

BİR SONRAKİ GÖREV HAZİRANDA

Parker, bir sonraki yakın geçişini 19 Haziran 2025’te gerçekleştirecek. Bu, uzay aracının birincil misyonunun tamamlanmasına doğru üçüncü en yakın geçişi olacak. Parker’ın nihai görevlerinden biri, Güneş’ten gelen büyük bir patlamayı (güneş alevini) kaydederek bu tür olayların detaylı verilerini Dünya’ya aktarmak.

YANMAYA BIRAKILACAK

Parker’ın yakıtı tükendiğinde, görevliler uzay aracını Güneş’e doğru çevirecek. Güneş’in radyasyonuna dayanamayacak olan araç büyük ölçüde yanacak, ancak ısı kalkanı sağlam kalabilir.