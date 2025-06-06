'İnsanlık için en kötü 10 yıla hazır olun'

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un desteklediği yapay zekâ girişimi Anthropic'in iki araştırmacısı, önümüzdeki on yılın insanların çalışma hayatı için oldukça çalkantılı geçebileceğini söylüyor.

BEYAZ YAKA İŞLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Anthropic araştırmacıları Sholto Douglas ve Trenton Bricken, Dwarkesh Patel'in podcast'inde yaptıkları değerlendirmelerde, ofis çalışanlarının geleceğine dair oldukça net bir tablo çizdi. Douglas, "Önümüzdeki beş yıl içinde beyaz yaka çalışanların sayısında düşüş göreceğimiz neredeyse kesin" derken, iki yıl içinde bunun çok büyük ihtimalle başlayacağını savundu.

Bricken ise bu görüşe katılarak, "Ofis işleri çok kısa süre içinde otomasyona geçecek" dedi. İkiliye göre, bu durum sadece iş dünyasını değil, küresel dengeleri de kökten değiştirecek.

Douglas'a göre, algoritmaların gelişimi dursa bile mevcut modeller hâlihazırda birçok masa başı işini yerine getirecek kadar güçlü. "Yeterince doğru veriyi verirseniz, şu anki modeller bile bu işleri yapabilir" diyor ve ekliyor: "Gerekirse her görevi modelin ağzına kaşıkla verin, yine de ekonomik olarak buna değer."

EKONOMİK ETKİSİ BÜYÜK, HAZIRLIKSIZ ÜLKELER GERİDE KALACAK

Douglas, bu dönüşümün sadece iş yerlerini değil, ülkelerin ekonomik gücünü de doğrudan etkileyeceğini söylüyor. "Beyaz yaka işlerin otomasyona geçeceğini varsayın. O zaman ekonominiz ne hale gelir? Nasıl bir politika geliştirmeniz gerekir?" diye soruyor.

Özellikle Hindistan, Nijerya ve Avustralya gibi gelişmekte olan ülkeler için uyarıda bulunan Douglas, bu ülkelerin elini çabuk tutması gerektiğini vurguluyor. Gerekli bilişim altyapısına, yapay zekâ şirketlerine ve teknoloji ekosistemine yatırım yapılması gerektiğini söyleyen araştırmacı, "Hesaplama gücü (compute), dünyanın en değerli kaynağı haline geliyor. Ne kadar fazla kullanabilirseniz, ekonominiz o kadar büyür" diyor.

ZİHİNLER MAKİNELERE, BEDENLER İNSANLARA KALABİLİR

Yapay zekâ masa başı işleri ele geçirirken, robotlar hâlâ bir kapıyı açmakta bile zorlanıyor. Bu da ortaya garip bir gelecek senaryosu çıkarıyor: Zihinsel işleri makineler üstlenirken, fiziksel işleri insanlara kalabilir.

Bricken bu tabloyu şu şekilde çiziyor: "Korkutucu olan şu: Yapay zekâ her işi yapabiliyor ama robotlar hâlâ geride. O zaman insanlar kulaklarında AirPods, gözlerinde akıllı gözlüklerle gezecek, bir robot beyin onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyecek."

Douglas ise bu geçiş sürecini "gerçekten kötü bir on yıl" olarak tanımlıyor. Teknoloji işlerin yerini alırken, robotik alanda yeterli ilerleme kaydedilemezse, hayat kalitesinde büyük bir sıçrama yaşanmayabilir. "İnsanların tek avantajı, fiziksel işleri yapabilen 'harika robotlar' olmaları olabilir. Bu da oldukça sarsıcı bir dünya olur," diyor.