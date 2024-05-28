İnsansız hava araçları ile 'geleneksel tarım'ın ötesine geçildi! Maliyet yüzde 70 düştü

28 May 2024 13:18 - Güncelleme : 28 May 2024 13:18

Varol, kapasitelerine göre 4 farklı modelde zirai ilaçlama üretimi yaptıklarını söyledi ve amaçlarının en iyi teknolojiyi yerli imkanlarla üretip en uygun fiyatla çiftçiye sunabilmek olduğunu belirtti.

"Başladığımızda prototipleri ürettikten sonra uzun bir süre bir satışa sunmadık" diyen Varol, farklı arazilerde, farklı iklim şartlarında gece, gündüz cihazları uzun bir süre test edip iyileştirmeler yaptıklarını ve sürekli deneyerek ve daha iyisini yaparak en iyisine emin olduktan sonra ticarileşme kısmına geçtiklerini kaydetti.

"CİHAZLARI GELİŞTİREREK PROBLEMSİZ ÇALIŞMASINI SAĞLADIK"

Varol, "Bu süreçte cihazlarımızı son sınırına kadar zorladık, düşme, çakılma, bunun gibi durumlar da oldu. Biz bunları görüp daha da iyileştirdik ve çiftçinin elinde de bu cihazların problemsiz çalışmasını sağladık" ifadesini kullandı.

Üreticilerin insansız hava araçları ile yaptıkları ilaçlama ile maliyetlerinin düştüğünü ve daha fazla verim aldığını kaydeden Varol, "Üreticiye maliyet anlamında oldukça yüksek bir katkısı var" dedi ve insansız hava araçlarının, ilaçlama verimi olarak en az yüzde elli gibi daha verimli bir ilaçlama imkanı sunduğunu belirtti ve şunları ekledi:

"Çünkü geleneksel ilaçlamaya göre çok daha düşük partiküller halinde atıyorsunuz bu yöntemle ve bu partikülleri bitkiye etkisi daha hızlı oluyor. Bunun geleneksel yöntemle, traktörle tarlaya girdiğinizden dolayı akaryakıt masrafı, tarlanın çiğnenmesi, personel maliyetleri ortaya çıkıyor.

MALİYETTE YÜZDE 70 AZALMA SAĞLADI

İnsansız hava aracılığıyla yapılan ilaçlamanın yüzde yetmiş daha az maliyetle bitirildiğini gördüklerini ifade eden Varol, "Bunun yanında daha az ilaçla daha fazla verim söz konusu. Kullanan çiftçiler, genel olarak çeltik ve zararlı böceklerle mücadele konusunda geleneksel yöntemde yapılan işlemlere göre çok daha verimli olduğunu beyan ettiler" diye konuştu.

HEDEF YÜZDE 100 YERLİLİK

Amaçlarının üretilen insansız hava araçlarında yüzde yüz yerliliğe ulaşmak olduğunu söyleyen Varol, "Biz her ne kadar yerli imal etsek de belli parçaları yurt dışından almak zorundayız. Cihazların yerlilik oranını arttırmak üzerine hala çalışıyoruz. Yüzde yüz yerliye kadar çıkarmak temel hedefimiz" dedi.