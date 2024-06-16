İnsansız kara aracı ALPAR ilki gerçekleştiriyor: Tamamen sessiz şekilde düşman tanklarının kabusu olacak

16 Haziran 2024 14:21 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 14:22

Türk savunma sanayisinin ürettiği yerli insansız hava araçları, akıllı mühimmatlar ve savaş uçakları dışında deniz ve karada da iddialı projeler ortaya çıkıyor. Uluslararası pazarda insansız kara araçları da başarılı testleriyle kendini göstermeye başladı.

Türk savunma sanayisinin önde gelen askeri kara aracı üreticilerinden Otokar, yarın Paris'te başlayacak Avrupa'nın en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayi fuarlarından Eurosatory'de bir dizi ürününü sergileyecek. Bu kapsamda, ağır sınıf insansız kara aracı ALPAR, yurt dışında ilk kez tanıtılacak.

TAMAMEN SESSİZ

Türkiye'nin insansız olarak tasarlanan ilk ağır sınıfı kara aracı olan 15 ton azami yüklü ağırlığa sahip ALPAR, seri hibrit elektrikli tahrikli altyapısı ile tamamen sessiz görev yapabiliyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Otokar, ilk kez geçen yıl tanıttığı ALPAR'a yönelik olarak geçen sürede mühendislik ve kalifikasyon test faaliyetlerine yönelik bir dizi çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, araçta otonomi ve uzaktan kontrol alanına odaklanıldı, bu alanda geliştirme ve test faaliyetleri gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonunda sürüş kontrolleri ve algoritmaları geliştirilen ALPAR'a otonomi alanında A noktasından B noktasına devriye ve öndeki aracı takip etme fonksiyonları, 2D ve 3D haritalama özelliği kazandırıldı. Bu fonksiyonların ileri seviye geliştirilme faaliyetleri devam ediyor.

Otonomi ve sürüş destek konularında ALPAR daima gelişime açık bir araç olacak. Teknoloji ve yürütülen çalışmalara göre Otokar, aracın otonomi seviyelerini sürekli artıracak.

YOL VE ARAZİDE GÜCÜNÜ TEST EDİYOR

Bu geliştirmelerin dışında seri hibrit güç alt yapısına sahip ALPAR'ın yol ve arazi ortamlarındaki mobilite testlerine devam ediliyor. Bu testler, yüksek gerilime sahip batarya verimliliğini, güç tüketimlerini ve araç menzilini, elektrik motor verimliliklerini ve optimizasyonlarını içeriyor.

Aracın kontrol edildiği Uzaktan Kontrol Birimi ünitesinde de kullanıcı kontrolünü kolaylaştırmak, daha etkin hale getirmek ve durumsal farkındalığı arttırmak adına geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

Otokar, ALPAR ile teknolojik yenilikleri takip ederek Türk savunma sanayisine en ileri seviyede yenilikçi bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

GELECEK İNSANSIZ SİSTEMLERE İŞARET EDİYOR

İnsansız araçların askeri amaçlarla kullanımına yönelik olarak savunma sanayisi gelişmiş, modern ordulara sahip ülkelerde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Dünyada ALPAR tarzı araçlar henüz tam operasyonel değiller ve geliştirme faaliyetleri şirket/askeri güç seviyelerinde devam ediyor. Ancak gelecekte otonom sistemlerin muharebe sahasının bir parçası olması bekleniyor.

Muharebe sahasının her zaman insan kararını gerektiren koşullara sahip olması otonom sistemlerin birebir insanların yerini almasının mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Bunun yanında ALPAR gibi araçlar tehlikeli görevlerde personeli korumak için büyük avantaj sunuyor. Bilinmezliğin yüksek olduğu veya insan için zararlı olacak KBRN tehdidi gibi pek çok riski barındıran görevde askeri korumak amacıyla bu sistemlerin yaygın olarak kullanılması öngörülüyor.

Yapay zeka ile insan hatasını en aza indirecek; devriye, gözetleme gibi rutin görevlerde de insansız sistemlerin gelecekte ön plana çıkacağı değerlendiliyor. Otonom sistemlerin uzak gelecekte ise tank takımlarında "kanat tankı" olarak görev alması bekleniyor.

DİĞER İHA VE İKA'LARLA ÇALIŞACAK

ALPAR, muharebe sahasındaki tüm bu ihtiyaçlar ve son teknolojik gelişmeler dikkate alınarak geliştirildi.

Farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlayan modüler elektronik altyapısı sayesinde keşif gözetleme veya muharebeye yönelik farklı görev kabiliyetlerini ortaya koyabilen ALPAR, otonom ve uzaktan komuta, düşük termal ve akustik iz, araç takip, arazide hafif tank ve benzeri araçlara denk hareket çevikliği gibi yetenekleri birleştiriyor.

ALPAR, sahip olduğu elektrikli tahrik altyapısı sayesinde insanlı araçlarla ve/veya piyadeyle birlikte ana unsur veya kanat elemanı olarak görev icra edebiliyor, tehlikeli bölgelerde engel keşfi, meskun mahalde gözetleme ve keşif, arazi şartlarının değişmesi halinde güzergah keşfi gibi maksatlarla araçta taşınan insansız hava ve kara (İHA/İKA) araçlarıyla birlikte kullanılabiliyor.

Düşman/terör mevzilerinin atış ile baskı altına alınması, personel riskini asgariye indirerek düşman araçlarıyla tesislerinin ana silah veya güdümlü füze ile etkisiz hale getirilmesi, ateş ve ateş destek unsuru olarak görev yapması, keşif ve gözetleme görevlerinin icrası gibi sorumluluklar üstlenebilen ALPAR, devriye, sınır gözetleme, mini insansız kara aracı ve dron taşıma gibi otonom görevleri, hedef tespiti ve lojistik destek faaliyetlerini yerine getirebiliyor.

ALPAR ayrıca dolanan mühimmat taşıyıcı, otonom ikmal, İHA savar, elektronik harp gibi görevler için uygun platform olarak öne çıkıyor.

DOST/DÜŞMAN TANIYOR, EVE DÖNÜYOR

Otonom ve uzaktan kontrollü sürüş kabiliyetleri kapsamında 360 derece durumsal farkındalığa sahip araç, MIMO radyo ile kullanım durumunda 5 kilometreye kadar görev yapabiliyor, uydu haberleşme ile etkin, gelişmiş uzaktan kontrol ve bağlantı yetenekleri sunuyor.

Küresel Konum Belirleme Sistemi olmayan ortamlarda yerel harita üzerinden yol belirleyebilen ALPAR, verilen rotaya gidiş ve devriye görevleri, öndeki aracı ya da personeli takip etme, konvoy görevi, diğer insansız unsurlar ile haberleşme, eve dönüş, 2D ve 3D LIDAR haritalama, engel algılama ve yeni rota belirleme, dost/düşman tanıma, sürü yönetimi gibi yeteneklerle verilen görevleri yerine getiriyor.