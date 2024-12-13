İnsansız savaş uçağı KIZILELMA, sesli komut ile kontrol edilecek! Selçuk Bayraktar duyurdu

13 Aralık 2024 14:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 18:49

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın yapay zeka özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, KIZILELMA'yı sesli komutlarla çalışacak şekilde geliştirdiklerini duyurdu.

Türkiye​'nin savunma sanayii alanındaki şirketlerinden Baykar​, dünya çapında dikkat çeken teknolojiler üretmeye devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar​, İstanbul'da gerçekleştirilen "Take Off İstanbul" etkinliğinde şirketin yeni nesil insansız savaş uçağı​ Bayraktar KIZILELMA ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar, Baykar olarak yıllardır yapay zeka alanında çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti. Bu çalışmalardan bir tanesinin, "durumsal farkındalık" denilen robot araçlar olduğunu ifade eden Bayraktar, söz konusu araçların sensörleriyle çevreyi algıladığını ve durumsal farkındalık geliştirdiğini anlattı.

Uçuş güvenliğini artıran, hava aracının seyrüseferini kolaylaştıran ya da hava aracının sensörlerinden okuduğu verileri anlamlandırıp bunların hatalı olma durumlarını denetleyip hava aracının 100 milyon saatte bir olan kaza kırım istatistiğini daha öteye taşıyabilecek araçlar üzerinde çalıştıklarını bildiren Selçuk Bayraktar, doğal dil işleme ile ilgili çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

KIZILELMA, SESLİ KOMUTLARLA ÇALIŞACAK

KIZILELMA'ya artık tuşlara basarak değil de konuşarak komut vereceklerini anlatan Selçuk Bayraktar, "Diyeceğiz ki 'şartlar uygunsa motorunu çalıştır ve kuleden gerekli izinleri alarak intikali başlat.' O da bütün bu dili çözüp kuleyle de konuşup oradan gelen talimatlara göre de bu gelişmiş fonksiyonu icra edecek." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, 1 yıl önce Türkçe özelinde büyük dil modeli geliştirmek üzere T3 AI isimli Türkiye'nin dil modeli üzerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, modeli açık kaynaklı bir dil modeli olarak geliştirdiklerini söyledi. Programda Bayraktar'ın konuşmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Take Off İstanbul'da 250 bin dolarlık ödüllere Novus, Büyütech, Nanomik ve Nanocycle şirketleri sahip oldu.

BAYKAR, DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANSIZ HAVA ARACI ŞİRKETİ

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın hikayesinin de küçük bir ekipten başlayıp kocaman bir aile oluncaya kadar devam eden bir girişimcilik hikayesi olduğunun altını çizerek, "Asla ilk değerlerinden vazgeçmeden yoluna devam eden ve büyüyen; sonrasında da Türkiye Teknoloji Vakfımızla da tüm ülkeyi kuşatan bir girişimcilik hikayesi bu" şeklinde konuştu.

Baykar'ın son 3 yıldır dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi konumunda bulunduğunu ve en yakın Amerikalı rakibinden 3 kat büyük olduğunu kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baykar, dünün veya bugünün değil yarının yarışlarına hazırlandı. 'KIZILELMA sonrası ne olacak' diye sorular gelmeye başladı. Biz de o vizyonun devamı olarak kendi öz kaynaklarımızla Fergani adlı uzay girişimimizi kurduk. Bütün bu kaynaklar nereden geliyor diye soracak olursanız Baykar'ın bütün gelirlerinin yüzde 90'ınında fazlası ihracattan geliyor. Oradan elde edilen katma değeri yine yüksek teknolojiye yatırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz."