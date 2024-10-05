Instagram 14 yaşında: Aylık 2 milyardan fazla kişi kullanıyor

05 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:47

Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya platformu Instagram, 14. yaşını kutluyor. Dünya genelinde 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan popüler uygulama, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli davalarla, kesilen para cezalarıyla boğuşuyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde kuruldu. Şu an itibarıyla dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aşmış durumda. Ancak popülerliği kadar tartışmaları da beraberinde getiriyor. Platform, özellikle 9 Şubat'ta yaptığı son güncellemelerle tartışmaların merkezine oturdu.

Herhangi bir bilgilendirme yapmadan devreye sokulan "siyasi içerikleri kısıtla" özelliği, kullanıcıların rızası dışında otomatik olarak etkinleştirildi. Söz konusu özelliğin özellikle ABD seçimleri ve Filistin'e destek gibi hassas konularda paylaşımların erişimini sınırlandırmaya yönelik olduğu iddia edildi.

INSTAGRAM, TÜRKİYE'DE ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta platforma "katalog suçlar" kapsamında erişim engeli getirmişti. Neyse ki, Instagram ve yetkililer arasındaki görüşmeler sonucunda, şirket katalog suçlara ilişkin talepleri karşılayacağını ve kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak çalışma yapılacağına dair söz verdi ve 10 Ağustos'ta erişim engeli kaldırıldı.

2022'DE 346 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ

Bu sadece Instagram'ın değil, ana şirketi Meta'nın da tartışmalı uygulamaları yüzünden yaşadığı zorlukların bir parçası. 2022 yılında Rekabet Kurulu, ana şirket Meta'ya, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara girişini engellediği gerekçeleriyle 346 milyon lira idari para cezası kesti.

Soruşturma sonunda şirkete bu ihlalini gidermesi için süre tanınırken, endişeleri giderecek nitelikteki uyum tedbirleri sunulana kadar şirkete her gün için idari para cezası uygulandı. Şirket tarafından bu yıl Kurula sunulan uyum tedbirleri yeterli görülürken, firmaya soruşturma ve uyum sürecinde kesilen toplam ceza 898 milyon lirayı buldu.

META, DAVALARLA BOĞUŞUYOR

Instagram sadece Türkiye'de değil, dünyanın diğer ülkelerinde de çeşitli davalarla karşı karşıya kalıyor. Birçok ülkede soruşturmalara tabi tutulan Meta'ya geçtiğimiz günlerde, Amerika'da 13 yaşında bir kız çocuğu adına uygulama özelliklerinin bağımlılığa neden olduğu sebebiyle 5 milyar dolarlık dava açıldı

ABD'de 41 eyalet ve Columbia Bölgesi de geçen yıl ortak girişimle şirketin "sosyal medyanın bağımlılık yapan doğasını" kullanarak gençlerin ve çocukların ruh sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle dava süreci başlattı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, 27 Eylül'de Meta'nın kullanıcı şifrelerini mevzuata uygun koruyamadığını belirterek, 91 milyon avro para cezası verdi. Bu sürecin ardından Instagram, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Genç Hesapları" uygulamasının başlayacağını duyurdu.

INSTAGRAM NE ZAMAN KURULDU?

14. yaşını kutlayan Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde Mike Krieger ve Kevin Systrom tarafından kuruldu. İlk gününde 25 bin kullanıcı tarafından indirilerek büyük bir ilgiye maruz kalan platform, 3 ay içerisinde bu sayıyı katbekat artırdı ve 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

Apple, Instagram platformunu 2012 yılında "Yılın Uygulaması" olarak seçti. Aynı yıl Android versiyonunu yayınlayan şirket, kurulduktan 18 ay sonraysa Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. 2013 yılında Instagram'da reklam sponsorlu fotoğraf ve video paylaşım dönemini başlattı. 2016 yılında reklam gelirleri 3 milyar dolara çıktı.

Hesaplamalara göre Instagram'ın marka değeri 70 milyar dolar seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nasdaq endeksinde işlem gören Meta'nın piyasa değeri 1,4 trilyon doların üzerinde.

Son yıllarda reklam değeriyle de öne çıkan Instagram'ın sadece 2023'ün ilk yarısında, moda, yaşam tarzı ve güzellik markaları için 16,9 milyar dolarlık medya etki değeri oluşturduğu tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE INSTAGRAM'IN YILDIZI PARLIYOR

Türkiye'nin en çok kullanılanları arasında Instagram'ın takipçi ve beğeni rekorlarını ise dünyaca ünlü futbol yıldızları elinde tutuyor. Lionel Messi'nin Dünya Kupası finalinin ardından kupayla paylaştığı fotoğraf 75,1 milyon ile en çok beğeniye sahip paylaşım olurken, Christiano Ronaldo 639 milyon kullanıcıyla en çok takipçiye sahip hesap olarak biliniyor.

Instagram, Türkiye'de de kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın 2024 sonuçlarına göre, bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram olarak sıralandı.