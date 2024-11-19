Instagram algoritma sıfırlama özelliği geliştiriyor: Sıkıcı keşfet önerileri son bulacak

19 Kasım 2024 16:42 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:45

Instagram, kullanıcıların Keşfet, Reels ve akıştaki önerileri sıfırlamasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, algoritmanın sizin hakkınızda bildiklerini unutmasını sağlarken, veri silinmesi ya da reklam kişiselleştirmesinde bir değişiklik yapmayacak.

Instagram​ keşfetinizde, bir kere bile beğenmemiş / takip etmemiş olmanıza rağmen hiç ilgi ve alakanızın olmadığı içerikleri en az bir defa görmüşsünüzdür. Instagram algoritma​ sıfırlama ile bu sinir bozucu durumun önüne geçmek teorik olarak mümkün olsa da sosyal medya devi, şimdiye kadar bu özelliği kullanıcılarına sunmamıştı.

INSTAGRAM KEŞFET​'İNDE YENİ BİR SAYFA AÇABİLECEKSİNİZ

Eğer Instagram önerileriniz son zamanlarda baymaya başladıysa, yakında uygulamanın algoritmasının sizin hakkınızda bildiği her şeyi unutmasını sağlayabileceksiniz. Ana şirket Meta, platformun akış, Reels ve Keşfet bölümlerini yönlendiren algoritmik önerileri sıfırlamaya olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor.

Özellik şu anda test ediliyor. Ancak Meta güncellemeyi yakında dünya çapında kullanıma sunacağını belirtti. Herkes için yayınlandığında, Instagram hesap ayarlarınızın içerik tercihleri bölümündeki "Önerilen içeriği sıfırla" tuşuna basarak algoritmanızı sıfırlayabileceksiniz.

UYGULAMADAKİ VERİLERİNİZ SİLİNMEYECEK

Öte yandan sıfırlama işlemini, verilerinizin silinmesi ile karıştırmayın. Sadece Instagram'ın algoritmasının size önerdiği içerikler sıfırlanacak, uygulama içi verileriniz silinmeyecek veya Meta'nın size gösterdiği reklamlarda bir değişiklik olmayacak (Instagram, reklam tercihlerini kişiselleştirmek için ayrı bir ayara sahip).

Meta, bu değişikliği gençlere yönelik yeni güvenlik özellikleri getirme çabasının bir parçası olarak konumlandırsa da özellik, genç yaşlı demeden tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Şirket bir blog yazısında, "Gençlere Instagram deneyimlerini şekillendirmek için yeni yollar sunmak istiyoruz, böylece bu deneyim tutkularını ve ilgi alanlarını yansıtmaya devam edebilir" ifadesini kullandı.