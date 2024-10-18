Instagram, cinsel şantajla mücadele başlattı: Ekran görüntülerine engel!

18 Ekim 2024 09:59 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:01

Instagram, cinsel şantaj dolandırıcılığına karşı yeni güvenlik önlemleri getirerek DM'lerdeki geçici fotoğraf ve videoların ekran görüntüsünü veya kaydını almayı engelledi. Ayrıca çıplaklık içeren görüntülerin otomatik olarak bulanıklaştırıldığı ve genç kullanıcılar için güvenlik uyarılarının sunulduğu yeni özellikler de devreye alındı.

Instagram​, kullanıcıları cinsel şantaj dolandırıcılarından korumak amacıyla yeni güvenlik​ önlemleri alıyor. Bu kapsamda uygulamaya bazı kısıtlamalar getirildi ve bunlar arasında en dikkat çekici olanı; artık DM'lerde gönderilen geçici fotoğrafların veya videoların ekran görüntüsünü kaydedemeyecek veya ekran kaydı alamayacaksınız.

GEÇİCİ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR KAYDEDİLEMEYECEK

Şu ana kadar geçici fotoğraf ve videoların ekran görüntüsünü alabiliyordunuz ancak karşı tarafa, bunu yaptığınıza dair bildirim gidiyordu. Artık birine "bir kez görüntüle" veya "tekrar izlemeye izin ver" seçerek fotoğraf veya video gönderirseniz, karşı taraf ekran görüntüsü alamayacak.

Bununla birlikte Instagram, insanların güvenlik önlemlerini delmelerini önlemek amacıyla "bir kez görüntüle" veya "tekrar izlemeye izin ver" seçilerek gönderilen fotoğraf veya videoların masaüstünden açılmasına da izin vermeyecek.

Instagram, bu adımla Snapchat gibi geçici içeriklere izin veren diğer sosyal medya platformlarından bir adım öne geçti. Snapchat'te kullanıcılar geçici içeriklerin ekran görüntüsünü alabilirken, Instagram bunu tamamen engelleyerek içeriklerin sadece bir kez görüntülenmesini garanti altına alıyor.

DOLANDIRICILAR, YALAN SÖYLEYEMEYECEK

Uygulama ayrıca DM'lerde, gençlere başka bir ülkede yaşıyor olabilecek biriyle konuşup konuşmadıklarını bildiren güvenlik uyarıları sunuyor. Şirketin bunu yapmasının sebebi, cinsel şantaj dolandırıcılarının gençlerin güvenini kazanmak için genellikle nerede yaşadıkları konusunda yalan söylemeleri.

Cinsel şantaj dolandırıcıları genellikle gençlerin takipçilerini ve takip ettikleri kişileri kara listeye almak için kullanıyor. Bu yüzden Instagram, "potansiyel olarak dolandırıcı​ davranışlar sergileyen hesapların" kişilerin takipçi ve takip listelerini görmelerini engelleyecek. Bu hesaplar, birinin gönderisini kimin beğendiğini veya hangi fotoğraflarda etiketlendiğini de göremeyecek.

ÇIPLAKLIK KORUMA ÖZELLİĞİ DÜNYA ÇAPINDA YAYINDA

Buna ek olarak Instagram, nisan ayında test etmeye başladığı çıplaklık koruma özelliğini dünya çapında tamamen kullanıma sunuyor. Bu güvenlik önlemi, DM'lerde çıplaklık içeren görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştırıyor. Özellik, genç kullanıcılar için varsayılan olarak etkin olacak. Gönderenler içinse Instagram, özel fotoğraf gönderme riskleri konusunda uyarı yayınlayacak.