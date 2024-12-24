Instagram, çok seveceğiniz bir özellik getiriyor: İzlenmeleriniz artacak

24 Aralık 2024 11:38 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:38

Instagram, kullanıcılarının çok hoşuna gidecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Artık arkadaşlarınızın, kaçırmış olabileceğiniz hikayelerini yeniden görebileceksiniz. Bu sayede hem izlenmeler artacak hem de gözünüzden kaçan paylaşımları tekrar görme şansınız olacak.

Instagram​, arkadaşlarınızın kaçırmış olabileceğiniz içeriklerini görmeniz için bir yol test ediyor. Sosyal ağ, ana sayfa akışınızın üst kısmında, arkadaşlarınızın hikayelerini gördüğünüz alan olan "Hikayeler" tepsisinin sonunda bir kullanıcının ortak takipçilerinden gelen görülmemiş "Öne Çıkan Hikayeler​" bölümünü göstermeye başladı.

KAÇIRDIĞINIZ HİKAYELER GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE OLACAK

TechCrunch'a konuşan bir Meta​ sözcüsü, "İnsanların Hikayeler'de bağlantı kurmasına yardımcı olmak için her zaman yeni yollar üzerinde çalışıyoruz ve küçük bir grup insanla tepsinin sonuna son Öne Çıkanları getirmeyi testediyoruz" dedi. Bu özellik ilk olarak sosyal medya uzmanı Ahmed Ghanem tarafından fark edildi.

Instagram, Reels ve sponsorlu gönderiler gibi içeriklerle dolup taştığı için takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarını görememeniz işten bile değil. Sosyal ağın en son test ettiği özellik ise bu noktada devreye girerek, arkadaşlarınız veya abiniz, ablanız gibi yakın çevreniz tarafından paylaşılan içerikleri kaçırmamanızı sağlayacak.

Bu özellik aynı zamanda, paylaştığınız hikayeleri görmeyen takipçilerinize yeniden göstererek hikaye izlenmelerinizi de artırabilir.

Meta, kullanıcıların yalnızca son bir hafta içindeki görülmemiş öne çıkan hikayeleri görebileceğini belirtiyor. Ayrıca kullanıcılar, "Story'ler" tepsisindeki tüm mevcut hikayeleri tükettikten sonra öne çıkan hikayelere erişebilecek. Bu, eğer çok sayıda kişiyi takip ediyor ve Hikaye tepsisinin sonuna her zaman ulaşamıyorsanız, öne çıkanları göremeyebileceğiniz anlamına geliyor.

Öte yandan bu özelliğin 24 saat sonra kaybolan standart hikayeleri göstermeyeceğini, yalnızca kullanıcıların profillerine kaydettikleri seçilmiş 'Hikaye Öne Çıkanları'nı göstereceğini belirtmekte fayda var.