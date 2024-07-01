Instagram, ekran görüntüsü alma özelliğini engellemeyi düşünüyor

01 Temmuz 2024 16:11 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:12

Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarının güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Alessandro Paluzzi tarafından ortaya atılan iddialara göre, direkt mesajlar (DM) içerisindeki ekran görüntüsü alma işlemini engellemeyi planlıyor.

Bu özellik henüz resmi olarak onaylanmış değil. Ancak Paluzzi daha önce Instagram'ın birçok özelliğini yayınlanmadan önce sızdırmıştı. Bu sebeple ekran görüntüsü alma işleminin engelleneceği iddiasının da doğru çıkacağı tahmin ediliyor.

INSTAGRAM EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ENGELLEME ÖZELLİĞİNİ NEDEN GETİRİYOR?

Cevap çok basit: Kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini artırmak.

Instagram ekran görüntüsü alma işlemi, mesajlaştığınız kişinin size attığı bir şeyi kaybetmemek için galerinize kaydedebilmenizi sağlaması gibi yönlerini düşündüğümüzde avantajlı olsa da paylaşımlarının ekran görüntüsünün alınmamasını isteyen kullanıcılar da var.

WhatsApp da buna benzer bir hamle yapıyor. 'Bir kez görüntüleme' seçeneği seçilerek gönderilen fotoğraf / videoların ekran görüntüsünün alınmasına izin vermiyor. Ancak Instagram muhtemelen bu kısıtlamayı direkt mesajlar içerisindeki bütün dosyaları kapsayacak şeklide uygulayacak.

Instagram'ın bu yeni özelliği ne zaman hayata geçireceği henüz bilinmiyor. Ancak üzerinde çalışıldığının ortaya çıkması bile kullanıcıların çok uzun bir süre beklemeyeceğini gösteriyor.