Instagram engeli sonrası herkes VPN'e yönelmişti! Dikkat banka hesaplarınız boşaltılabilir

08 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:46

Sosyal medya platformu Instagram'a “katalog suçlar”a ilişkin düzenlemelere uymaması nedeniyle erişim engeli getirildi.

Suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yapılan taziye mesajlarının kaldırılması, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine zarar veren paylaşımlara izin verilmesi Instagram'ın kamuoyunda erişime engellenmesinin sebepleri arasında gösteriliyor.

CASUS YAZILIMLAR YER ALIYOR

Instagram'ın bazı kullanıcıları ise engeli telefonlarına indirdikleri VPN uygulamasıyla aşmaya çalışıyor.

VPN uygulamasını erişimine izin verilmesinin ardından kullanıcılar kendi IP bilgilerini Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde göstererek Instagram'a giriş yapabiliyor.

Casus yazılımların yer aldığı bu uygulamalar, vatandaşların banka ve sosyal medya mecralarındaki hesaplarını çalabiliyor. Son zamanlar da bu duruma ilişkin vakaları Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Burak Torun değerlendirdi.

BİRÇOK VAKA GELMEYE BAŞLADI

VPN'in kullanıcılar için büyük tehdit olduğunu belirten Siber Güvenlik Uzmanı Torun, “Maddi ve manevi ciddi bir şekilde zararlar açabiliyor. Hatta diyorlar ki ‘Ben artı 18 siteye giriyorum ve kendimi gizliyorum' O uygulamanın da bir sahibi var ve bütün bilgilerinize erişebiliyor.

Son zamanlarda bana gelen vakalardan bir tanesi; banka hesaplarının tamamen ele geçirilmesi. Onun içindeki paraların anında çalınması. Bunun dışında da sosyal medya hesaplarının kapatılması.

VPN'den sonra birçok vaka gelmeye başladı” ifadesini kullandı.

'BİR AMACI VAR, SİZİN BİLGİLERİNİZİ ELE GEÇİRMEK'

Torun, “VPN çalışmıyorken de size bir zararı olabilir. Siz VPN'i indirmeye izin verdiniz. Siz dediniz ki ‘Ben bu uygulamayı kullanmıyorken de benim telefonuma erişebilirsiniz' İzni verdiğiniz zaman uygulama açık değilken bile tüm bilgilerinize arka planda erişebilir. Bilmediğiniz ücretsiz bir uygulama neden size ‘ücretsiz' sunulsun. Burada bir amacı var, sizin bilgilerinizi ele geçirmek. Sizin bilgilerinizi işleyerek farklı firmalara satıyor olabilirler” diye konuştu.

&LDQUO;VPN'İ İNDİRDİĞİNİNİZ ZAMAN ARKA PLANDA VİRÜSTE İNDİREBİLİR'

Torun, “Telefonunuza ciddi bir şekilde zarar verebilecek bir yazılım. Siz VPN'i indirdiğininiz zaman arka planda virüste indirebilir. VPN nezdinde demiyorum bilmediğiniz uygulamaları indirmemeniz lazım.

Üçüncü tip uygulamalardan uzak duralım” ifadelerini kullandı.

Torun, “VPN'i indirdikten sonra kafamızın rahatlamasını istiyorsak ve virüs bulaştıracağını da göz önünde bulunduracak olursak telefonumuzu sıfırlayacağız, verilerimizi sileceğiz” açıklamasında bulundu.