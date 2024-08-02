Instagram'a erişim engeliyle tüm dünyaya net bir uyarı verildi! Türkiye'den sansüre karşı sansür harekatı

02 Ağustos 2024 09:43 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:01

BTK, 2 Ağustos sabah saatlerinden itibaren sosyal medya ağı olan Instagram'a erişim engeli getirdi. Vatandaşlar ise Instagram çöktü mü? Ne oldu? tarzında arama motoruna erişim engeliyle ilgili sorular sormaya başladı.

Kısa sürede ise olayın perde arkasına dair merak edilenlerin cevabını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a açıkladı.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİYLE TÜM DÜNYAYA NET BİR UYARI VERDİ!

Kırık, BTK'nın aldığı bu kararın arkasında siyasi sansür engellinin olduğunun altını çizdi.

Meta'nın 2 gündür Hamas Lideri İsmail Haniye ile ilgili paylaşım yapan kullanıcıları engellemesi üzerine Türkiye'nin tepkiye karşı tepki verdiği ortaya çıktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da önceki gün Meta'nın taziye mesajlarına yönelik engellinin altında siyasi bir algı olduğunu ifade etmişti.

Fahrettin Altun'un sözleri akabinde ise BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 2 Ağustos'ta Instagram'a erişimi Türkiye'de engelledi. Ancak bunun için resmi bir açıklama yapılmadı. İletişim uzmanı Kırık ise erişim engeline dair şu açıklamayı yaptı:

"Henüz resmi karar açıklanmış olmasa da BTK'nın İsmail Haniye'ye yönelik taziye mesajlarının sansürlenmesi nedeniyle Instagram'a erişim engeli getirme kararı almış olabileceği tahmin edilmekte… Zira Instagram’ın da sahibi olduğu Meta şirketinin bu noktada sansür uyguladığı iddiası sosyal medyada da geniş yankı bulmuş, Malezya Başbakanı Enver İbrahim de İsmail Heniyye ile ilgili bir paylaşımının silinmesinin ardından Meta şirketini korkaklıkla suçlamıştı. Bilindiği üzere Türkiye’de sosyal medya yasası var. Bu kararın alınmasında bu yasaya bağlı olarak Türkiye'deki ifade özgürlüğü ve platformun yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi bağlamında alınan bir karar olması muhtemeldir."

TÜRKİYE'DEN SANSÜRE KARŞI SANSÜR HAREKATI

Türkiye'nin bu kararı hakkında ise diğer sosyal medya platformlarından bazı kullanıcılar ise destekleyici paylaşımlarda bulundu.

Kırık aynı zamanda Fahrettin Altun'un paylaşımını hatırlatıp, Instagram platformunun Hamas Lideri Haniye'ye yönelik engellerine de değindi.

İletişim uzmanı Kırık, kısa zaman önce Meta'nın Filistin paylaşımlarını da engellemesine değinerek Yine İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, özellikle Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkat çekerek bu durumu sert bir dille eleştirmişti. Bunun bir sansür girişimi olduğunu dile getirmişti. Küresel ölçekli sosyal ağlarda bu tip durumlar her daim söz konusu olabilmektedir. Özellikle devletleri ve ülkeleri ilgilendiren konularda ideolojiler ön plana çıkabilmektedir. Çünkü sosyal medya mecralarının da bağlı olduğu, kurulduğu bir ülke mevcuttur. Nitekim çok yakın geçmişte Filistin paylaşımlarının da sansürlendiğini görmüştük. Bu kararın çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Aslına bakarsanız bu karar bir uyarı mahiyetinde olabilir. Yani bu erişim engeli sansür ya da içerik kaldırmalarına karşı bir tepki sayılabilmektedir" ifadelerini kullandı.