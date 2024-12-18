Instagram gece modu özelliğini sundu! Loş ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekecek

18 Aralık 2024 14:13 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:16

Instagram, Android kullanıcıları için düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekmeyi sağlayan "Gece Modu" özelliğini tanıttı. Birçok akıllı telefon zaten kendi kamerasıyla gece modu ile fotoğraf çekebiliyor olsa da, Instagram'ın bu özelliği yalnızca belirli modellerde kullanılabilecek.

Instagram'da mesaj (DM) gönderenler dikkat! Yeni özellik ile her şey değişecek

Instagram'da mesaj (DM) gönderenler dikkat! Yeni özellik ile her şey değişecek

Instagram​, kullanıcı deneyimini geliştiren yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Platform, düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekmek isteyen Android​ kullanıcıları için "Gece Modu" özelliğini duyurdu. Özellikle gece çekimlerinde veya loş ışıklı ortamlarda anı yakalamak isteyenler bu yeniliğe adeta bayılacak.

INSTAGRAM GECE MODU NASIL KULLANILIR?

Instagram'ın kamera arayüzünde düşük ışıklı bir ortam algılandığında ekranın alt kısmında bir "ay" simgesi belirecek. Bu simgeye dokunarak Gece Modu'nu aktif hale getirebilecek ve böylece çok daha net ve parlak fotoğraflar çekebileceksiniz. Fakat şayet Pixel 6 serisi ve üzeri, Samsung Galaxy S24 Ultra, Flip6 ve Fold6 modelleri haricinde bir telefon kullanıyorsanız, şimdilik şansınıza küsün.

Çünkü Instagram, Gece Modu özelliğini bütün akıllı telefon kullanıcılarına önümüzdeki günlerde sunacağını açıkladı.

Instagram'ın Gece Modu, Android'in Camera Extensions API'si kullanılarak hayata geçirildi. Bu API, uygulamaların cihazların özel kamera yeteneklerinden yararlanmasını sağlıyor. Kamera uzantıları arasında Gece Modu'nun yanı sıra arka plan bulanıklığı (Bokeh) ve güzellik filtresi (Face Retouch) gibi özellikler de bulunmakta.