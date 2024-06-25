Instagram, gerçek fotoğrafları yapay zeka üretimi sandı! Tepki çeken hataya Meta'dan jet açıklama

25 Haziran 2024 14:15 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:15

Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var!

Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var!

Instagram, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülere, gerçeğinden ayırt edilebilmesi için "Made with AI" (yapay zeka ile üretildi) etiketi koyma kararı almıştı.

Fakat bu özellik at izini it izine karıştırdı. TechCrunch'ın haberine göre çok sayıda fotoğrafçı Instagram'da paylaştıkları gerçek fotoğraflara yanlışlıkla bu etiketin eklendiğini belirterek, Meta'nın bu sorunu düzeltmesini talep etti.

INSTAGRAM, YAPAY ZEKA İLE GERÇEĞİ AYIRT EDEMEDİ

Örnek olarak, Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza'nın bir basketbol maçında çektiği fotoğraf yapay zeka tarafından üretilmiş olarak işaretlendi. Yakın tarihli bir başka örnekte ise Meta, Kolkata Knight Riders'ın Hindistan Premier Ligi Kriket turnuvasını kazandığı bir Instagram fotoğrafına yanlışlıkla bu etiketi ekledi.

İlginç bir şekilde, Peta Souza'nın fotoğrafında olduğu gibi, bu etiket web'de değil yalnızca mobil cihazlarda görünüyor. Souza etiketin işaretini kaldırmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını söylüyor.

FOTOĞRAFI DÜZENLEMEK, YAPAY ZEKA OLARAK ALGILANMASINA YOL AÇMIŞ OLABİLİR

Adobe'nin kırpma aracını kullanmanın ve JPEG görüntü olarak kaydetmeden önce görüntüleri düzleştirmenin Meta'nın algoritmasını tetikliyor olabileceği tahmin ediliyor.

Meta sözcüsü Kate McLaughlin, The Verge sitesine yaptığı açıklamada, şirketin "son geri bildirimleri dikkate aldığını" ve "etiketlerin bir görüntüde kullanılan yapay zeka miktarını yansıtması için" yaklaşımını değerlendirdiğini söyledi.

McLaughlin, diğer şirketlerin kendi araçlarındaki içeriğe dahil ettikleri endüstri standardı göstergelere güvendiklerini belirterek, "Bu nedenle etiketleme yaklaşımımızın amacımıza uygun olması için süreci iyileştirmek üzere bu şirketlerle aktif olarak çalışıyoruz." dedi.