Instagram, Hikayeler için yorum yapma özelliği getirdi: Süre detayı dikkat çekti

04 Eylül 2024 11:24 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:26

Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik son yeniliğini duyurdu: Instagram Hikayeler için yorum yapma özelliği eklendi. Bu güncelleme, birçok kullanıcının geleneksel gönderilerden daha fazla tercih ettiği geçici paylaşımlara cevap vermenin yeni bir yolu olarak kullanıma çıkıyor.

INSTAGRAM HİKAYELER İÇİN YORUM YAPMA DÖNEMİ

Daha önce bir hikayeye cevap vermek için yalnızca hikayeyi paylaşan kişinin görebildiği özel bir mesaj göndermek gerekiyordu. Ancak bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık hikayelere daha açık ve genel yorumlar yapabilecek.

Öte yandan yorum yapabilme yetkisi sınırlı olacak: yalnızca gönderiyi paylaşan kişiyi takip eden ve bu kişi tarafından takip edilen kullanıcılar yorum yapabilecek.

24 SAAT SONRA SİLİNECEK

Yorumlar, hikayelerin kendisi gibi geçici olacak ve 24 saat içinde kaybolacak. Instagram sözcüsü Emily Norfolk, yaptığı açıklamada kullanıcıların paylaştıkları her hikaye için yorumları açma veya kapama seçeneğine sahip olacağını belirtti. Ancak yorumların hikaye gönderisi sona erdikten sonra arşivlenip arşivlenmeyeceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Instagram, Reels ve Hikayeler gibi alanlarda sürekli olarak yeni özellikler ekliyor. The Verge'e göre bu değişiklikler, şirketin bu platformları sadece kaydırılan içerikler değil, aynı zamanda arkadaşlarla etkileşim kurulan önemli alanlar olarak gördüğünü ortaya koyuyor.