Instagram, içerik üreticilerinin yapay zeka versiyonlarını sundu

28 Haziran 2024 09:54 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:31

Yapay zeka mahkumları suç işlediğine pişman edecek: 'Kendi zihinlerinde' hapis olacaklar

Yapay zeka mahkumları suç işlediğine pişman edecek: 'Kendi zihinlerinde' hapis olacaklar

Instagram, içerik üreticilerinin kendilerinin yapay zeka sohbet botu versiyonlarını oluşturabilecekleri yeni "AI Studio" aracını kullanıma sunduğunu söyledi.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada, AI Studio'nun şu anda ABD'de sınırlı sayıda Instagram içerik üreticisiyle test edilmeye başlandığını belirtti ve ekledi:

"Önümüzdeki haftalarda Instagram'da en sevdiğiniz içerik üreticilerinin yapay zeka versiyonları ile ilgi alanlarınıza dayalı yapay zekaları görmeye başlayabilirsiniz. Bunlar öncelikli olarak mesajlaşma kısmında görünecek ve yapay zeka oldukları açıkça belirtilecek."

INSTAGRAM, İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN YAPAY ZEKALARIYLA SOHBET İMKANI SUNDU

Zuckerberg, örnek olarak içerik üreticilerinin yapay zeka sohbet robotlarıyla yaptığı konuşmaların birkaç videosunu paylaştı.

Bir içerik üreticisinin yapay zeka botuyla konuşmak için, Instagram profilindeki "Mesaj" düğmesine basmak gerekiyor. Ayrıca botla yazışırken mesajların YZ tarafından oluşturulduğu ve bazılarının yanlış veya uygunsuz içerikler barındırabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.

Zuckerberg, yapay zeka sohbet botlarını oluşturmak için içerik üreticileriyle birlikte çalıştıklarını belirterek, "(Üreticiler) böylece takipçilerinden aldıkları soruları yanıtlamada yardımcı oluyorlar ve insanlarla yararlı ve eğlenceli bir şekilde sohbet edebiliyorlar" dedi.

Uygulamayı beta programı kapsamında test ettiklerine dikkati çeken Meta CEO'su, "Onları geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve yakında daha fazla insanın kullanımına açacağız" ifadesini kullandı.