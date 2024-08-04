Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

04 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:22

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Türkiye'de tam 57 milyon kullanıcı bulunan Instagram'a BTK kararıyla erişim engeli getirildi. Mahkeme kararı olmaksızın re'sen erişime engellenmesi sonrası yasal süre olan 48 saat doldu. Bu süre zarfında verilmesi gereken mahkeme kararı çıkmazken, uygulama da kullanıcılara açılmadı.

CNBC-e'nin kaynaklarına göre bu durum, re'sen kapatma kararının "katalog suçlar" kapsamında alınması sonrasında, kapalılık hali için "mahkeme kararı alma zorunluluğunun ortadan kalktığı" şeklinde yorumlanıyor.

Mevcut yasal düzenlemeye göre alınan erişim engelleme kararının 3 Ağustos 2024 saat 03.00'e kadar sulh ceza hakiminden onay alması gerekiyordu. Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı "katalog suçlar" açıklaması, bu denklemi değiştirdi. Gelinen noktada, re'sen kapatma kararının katalog suçlar kapsamında alınmasının mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkardığı, kapalılık halinin re'sen alınan kararla devam ettirileceği düşünülüyor.

INSTAGRAM EKİM AYINDA AÇILACAK MI?

Şimdi tartışma konusu olan bir diğer konu, 10 ya da 11 Ekim 2024'te engelin kalkıp kalkmayacağı. Bunun nedeni, BTK'ye re'sen erişim engeli verilmesine ilişkin düzenleme maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması ve bu konuda da 9 aylık bir uyum süresi tanınması.

Bazı hukukçulara göre, 10-11 Ekim'de bu madenin iptali ile otomatikman Instagram'a bu yetki kapsamında getirilen erişim engeli de kaldırılabilir. Öte yandan, TBMM'den o tarihe kadar yeni bir düzenlemeyle bu yetkiyi yeniden BTK'ye veren bir yasa çıkarılırsa durumun farklı olacağı da belirtiliyor.