Instagram ilgi görmeyen bir özelliği kullanımdan kaldırdı

Instagram, Content Notes (İçerik Notları) özelliğini, yeterli ilgiyi görmediği gerekçesiyle bugün itibarıyla tamamen kaldırdı. Sadece arkadaşların görebileceği kısa notlar eklemeye yarayan özellik, sosyal etkileşimi artırma hedefiyle sunulmuştu ancak kullanıcılar arasında beklenen etkiyi yapamadı.

Instagram, birkaç ay önce kullanıma sunduğu Content Notes (İçerik Notları) özelliğini kaldırdığını duyurdu. Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin açıklamasına göre, platformun daha sosyal ve eğlenceli hale gelmesi amacıyla geliştirilen özellik, kullanıcılar arasında yeterince ilgi görmeyince rafa kaldırıldı.

ADAM MOSSERİ: ÖZELLİK İLGİ GÖRMEDİ

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yaptığı açıklamada, "İçerik Notları, bir fotoğrafa, Reels videosuna ya da kaydırmalı gönderilere yalnızca arkadaşların görebileceği notlar eklemeyi sağlıyordu. Ancak özellik, beklenen ilgiyi görmedi" ifadelerini kullandı.

İçerik Notları özelliğinin kaldırılması genel olarak olumlu karşılandı. Mosseri'nin gönderisinin altındaki yorumlarda alkış emojileri ve "Farkında bile değildim" gibi mesajlar paylaşıldı.

BAZI KULLANICILARDAN TEPKİ ALMIŞTI

Öte yandan, gönderiye yapılan yorumların sınırlandırılmış olması, görünen desteğin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Özelliğin ilk duyurulduğu dönemde de sosyal medya kullanıcıları tepkilerini gizlememişti. Reddit'te bir kullanıcı, "Ana sayfam zaten fazlasıyla kalabalık, bir de takip etmediğim hesaplardan daha fazla içerik görmek istemiyorum" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Bu yorum, birçok kişi tarafından desteklenmişti.