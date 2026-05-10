Instagram, iPad uygulamasını yeniden tasarladı: Tepki çeken tasarım değişti

Instagram iPad uygulamasındaki Reels odaklı arayüz tasarımını tamamen değiştirdi. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte ana sayfa akışı ve buton dizilimi doğrudan iPhone sürümüyle aynı yapıya getirildi.
Popüler sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz sonbaharda kullanıma sunduğu iPad uygulamasında önemli bir tasarımsal değişikliğe gitti. Kullanıcıların tepkisini çeken Reels odaklı arayüz rafa kaldırıldı.
Şirket, iPad kullanıcılarını 15 yılı aşkın bir süre beklettikten sonra yayınladığı ilk sürümde alışılmadık bir arayüz tercih etmişti. Uygulama açıldığında doğrudan tam ekran Reels videolarıyla başlayan eski tasarım, eleştirilerin odağındaydı.
Gelen geri bildirimleri dikkate alan Meta mühendisleri, uygulamayı iPhone sürümüyle özdeş hale getiren yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümle beraber Ana Sayfa sekmesi tıpkı iPhone’da olduğu gibi standart akışa geri döndü. Kullanıcılar artık uygulamayı açtıklarında takip ettikleri hesapların gönderilerini ve önerilen içerikleri doğrudan görebilecek.
Daha önce ön planda tutulan Reels videoları ise özel bir sekmeye taşındı. Ayrıca yalnızca iPad sürümünde yer alan ve kafa karışıklığı oluşturan “Takip Edilenler” sekmesi de tamamen kaldırıldı.
Yapılan yenilikler sayesinde iPad sahipleri, geniş ekranın getirdiği avantajlarla birlikte tamamen alıştıkları standart Instagram deneyimini yaşayabilecek.