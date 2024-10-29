Instagram itiraf etti: İzlenmeye göre video kalitesini düşürüyoruz

29 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:48

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Instagram, videolar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri, popülerliğe ve izlenme oranlarına göre video kalitesinin değişebildiğini söyledi. Artık az izlenen videolar düşük görüntü kalitesi veriyor.

Instagram videolarınız son zamanlarda biraz bulanık mı görünüyor? Bu durumun arkasında, platformun videoların kalitesini popülerliğe göre ayarlaması yatıyor olabilir. Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri, yakın zamanda yaptığı bir soru-cevap etkinliğinde, videoların izlenme oranlarına göre görüntü kalitesinin değişebildiğini doğruladı.

AZ İZLENEN VİDEOLAR DÜŞÜK KALİTEYE GEÇİYOR

Mosseri, Instagram’da paylaşılan bir hikaye veya reels videosunun başlangıçta yüksek kalitede sunulduğunu ancak zamanla daha az izlenmeye başlandığında görüntü kalitesinin düşürüldüğünü açıkladı. "Bir video uzun süre izlenmezse, çünkü izlenmelerin çoğu ilk başta gerçekleşiyor, düşük kalitede bir videoya geçiyoruz," dedi. Ancak tekrar yüksek ilgi görürse yeniden yüksek kaliteye yükseltildiğini belirtti.

Bu konu, son günlerde Threads platformunda yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı ve birçok haber sitesi de bunu gündeme taşıdı.

REKABET ZORLAŞIYOR

Mosseri’nin sözlerine göre, Instagram'ın amacı kullanıcılara en yüksek kalitede içerikler sunmak. Fakat bazı kullanıcılar, bu yöntemin küçük takipçi kitlesine sahip içerik üreticilerinin daha büyük hesaplarla rekabet etmesini zorlaştırdığını düşünüyor.

Bunun yanı sıra, Mosseri düşük kaliteli videoların yalnızca izlenme oranlarına göre değil, aynı zamanda internet bağlantı hızına göre de ayarlandığını ekledi. Yavaş bir bağlantı durumunda videoların daha hızlı yüklenmesi için daha düşük kalitede sunulmasının tercih edildiğini belirtti.