Instagram, kısıtlama özelliğini genişletti: İstenmeyen paylaşımlardan kurtulacaksınız!

31 May 2024 10:01 - Güncelleme : 31 May 2024 10:03

Instagram, yeni özellikler eklerken bir yandan da kullanıcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut özelliklerini geliştirmeye devam ediyor.

TechCrunch sitesinin haberine göre Instagram, özellikle genç kullanıcılarının tanımadığı insanlarla etkileşime girmeyi kısıtlamalarına imkan tanıyan "Limits" (Sınırlı Etkileşimler) aracının kapsamını genişlettiğini duyurdu.

INSTAGRAM'A "YAKIN ARKADAŞLAR" SINIRI GELDİ

Kullanıcılar yeni özelliği aktif ettiklerinde, sadece "Yakın Arkadaşlar" grubundaki kişilerden gelen yorumları, mesajları, hikaye yanıtlarını, etiketlemeleri ve bahsetmeleri görebilecekler. Diğer hesaplar ise tamamen sessize alınacak.

Instagram, "Limits" özelliğini ilk olarak 2021'de İngiliz futbolcular Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun İngiliz takımının Euro 2020 finallerinde İtalya'ya yenilmesinin ardından saldırıya uğramaları sonrasında test olarak tanıtmıştı. Şu anda herkes kullanabiliyor ancak bu özellik sadece takip ettiğiniz kişilerle ve uzun süreli takipçilerle olan etkileşimleri kısıtlamanıza olanak tanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıları zorbalık ve tacizden korumak amacıyla geliştirilen bu özelliğin, genç sosyal medya kullanıcıları için varsayılan olarak "Yakın Arkadaşlar" seçili olacak şekilde ayarlandığı bildirildi.

Alternatif olarak kullanıcıların, son bir hafta içinde kendilerini takip etmeye başlayan hesaplar veya takip etmedikleri hesaplarla olan etkileşimlerine de sınırlama koyabilecekleri vurgulandı.

HOŞUNUZA GİTMEYEN KİŞİLERİ ENGELLEMEDEN SINIRLAYIN

Öte yandan Instagram, "Restrict" (Kısıtla) özelliğine de yeni bir seçenek ekledi. Artık istediğiniz bir hesabı engellemeden sınırlandırmanız mümkün. Instagram, kısıtlanan hesaplardan gelen tüm yorumları gizleyecek ve bu hesaplar sizi etiketleyemeyecek veya bahsedemeyecek.