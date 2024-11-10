Instagram kullanıcılarını çıldırtan sorun kalktı: Ana sayfadaki özellik tarihe karıştı

10 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 09:26

Instagram, kullanıcıların ana sayfa akışının otomatik olarak yenilenmesine son vererek artık akışı yalnızca kullanıcılar yukarı veya aşağı kaydırdığında yenileyecek. Şirket, bu değişikliği kullanıcılardan tepkiler doğrultusunda yaptı.

Sosyal medya uygulamalarını açtığınızda, bir içeriğe göz atarken uygulamanın aniden akışı yenilemesi oldukça sinir bozucu bir durum olabilir. Instagram ve X bu konuda en bilinen platformlardan. Ancak Instagram bu konuda bir değişikliğe giderek artık uygulama açıldığında kullanıcılar fiziksel olarak yukarı veya aşağı kaydırmadıkça akışı yenilemeyecek.

INSTAGRAM, ANA SAYFA OTOMATİK YENİLEME ÖZELLİĞİNİ NEDEN GETİRDİ?

Bu değişiklik, Instagram CEO'su Adam Mosseri tarafından bir soru-cevap oturumunda doğrulandı. Mosseri'ye göre bu sorun bir hata değildi bazı teknik sebepleri vardı: "Bunu içerik yüklemeye çalıştığımız için yaptık ve bu işlem biraz zaman alıyordu. Bu yüzden o sırada zaten indirilmiş olan bir içeriği göstermek istedik. Genel olarak, bu etkileşim için iyidir."

Otomatik yenileme işlemi, kullanıcılar arasında uzun süredir rahatsızlık yapan bir sorun olarak gündemdeydi. Instagram, kullanıcıların tepkilerine kulak vererek bu özelliği kaldırdı. Artık kullanıcılar, ana sayfa akışını yenilemek için parmağını yukarı veya aşağı kaydırmak zorunda.

GENÇ KULLANICILARA MESAJLAŞMA SINIRI GELDİ

Bu arada Meta'ya ait sosyal medya platformu yakın zamanda National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ile iş birliği yaparak dijital cinsel tacizlere karşı bir kampanya başlattı. Amaç, genç kullanıcıları kötü niyetli kişilerden gelen istismarcı davranışların işaretleri hakkında bilinçlendirmek.

Buna ek olarak şirket, 16 yaş altındaki kullanıcıların sahip olduğu hesaplara da kısıtlama getirdi. "Instagram Genç Hesapları" olarak adlandırılan bu profiller, yabancılarla yapılan konuşmalara sınırlar getiriyor ve yerleşik koruma ayarlarını değiştirmek için ebeveyn izni gerektiriyor.