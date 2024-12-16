Instagram patronu Mosseri'den kullanıcılara uyarı: "O içeriklere sakın güvenmeyin"

16 Aralık 2024 15:18 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:18

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin internet kullanıcılarını yanıltabileceği konusunda uyararak bu tür içeriklerin etiketlenmesi ve kaynak bağlamının sağlanması gerektiğini vurguladı. Mosseri, kullanıcıların gördükleri her görsellere güvenmemesi gerektiğini belirtti.

Instagram​ Başkanı Adam Mosseri​, Threads​ üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımda, kullanıcıların internette gördükleri her görsellere güvenmemesi gerektiğini, çünkü yapay zekanın (YZ) kolayca gerçek zannedilebilecek içerikler üretebilecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle, kullanıcıların içerik kaynağını dikkate alması ve sosyal platformların bu konuda yardımcı olması gerektiğini belirtti.

"YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİKLERİ ETİKETLEMELİYİZ"

"İnternet platformları olarak rolümüz, yapay zeka​ tarafından üretilen içerikleri mümkün olduğunca etiketlemektir" diyen Mosseri, ancak bu etiketlerin bazı içerikleri gözden kaçırabileceğini de kabul ediyor. Bunun yanında, platformların "içeriği paylaşan kişi hakkında bağlam sağlaması" gerektiğini ve kullanıcıların böylece bu içeriklere ne kadar güveneceklerine karar verebileceğini ifade ediyor.

Tıpkı yapay zeka destekli bir arama motoruna güvenmeden önce sohbet botlarının size güvenle yanlış bilgi verebileceğini hatırlamak gibi, paylaşılan iddiaların veya görsellerin güvenilir bir hesaptan gelip gelmediğini kontrol etmek de doğruluğunu değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Şu anda Meta'nın platformları, Mosseri'nin bugün bahsettiği türden bir bağlam sunma konusunda pek fazla özelliğe sahip değil. Ancak şirketin içerik kurallarında büyük değişiklikler yapmaya hazırlandığına dair yakın zamanda bazı ipuçları verdiği biliniyor.

Mosseri'nin anlattıkları, X (eski adıyla Twitter) üzerindeki Community Notes (Topluluk Notları) veya YouTube ve Bluesky'da bulunan özel moderasyon filtrelerine daha yakın görünüyor. Meta'nın bu tür bir sistemi devreye sokmayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor, ancak şirketin zaman zaman Bluesky'ın fikirlerinden ilham aldığı biliniyor.