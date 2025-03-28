Instagram Reels hızlandırma özelliğini kullanıma sundu

Instagram, Reels videolarına TikTok'tan aşina olduğumuz bir özellik ekleyerek 2 kat hızlandırma seçeneğini kullanıma sundu. Artık kullanıcılar, ekranın sağ veya sol tarafına uzun basarak videoları daha hızlı izleyebilecek.

Instagram, TikTok'tan bir özelliği daha kopyalıyor. Bu kez, kullanıcıların ekranın sağ veya sol tarafına uzun basarak bir Reels videosunu 2 kat hızlandırarak oynatma yeteneği ekleniyor.

TikTok ilk piyasaya sürüldüğünde videolar yalnızca 15 saniye uzunluğundaydı. Yıllar geçtikçe ve TikTok popülerlik kazandıkça, sosyal medya platformu daha uzun videolar için destek sunmaya başladı. Bununla birlikte, kullanıcıların videoları hızlandırmasına olanak tanıyan bir özellik de kullanıma sunuldu, çünkü kullanıcılar içerikleri daha hızlı tüketmeye alıştı.

INSTAGRAM REELS'A HIZLANDIRMA ÖZELLİĞİ GELDİ

Instagram Reels de başlangıçta yalnızca 15 saniyeye kadar olan videoların paylaşılmasına izin veriyordu. Bugün ise kullanıcılar 3 dakikaya kadar uzunlukta videolar paylaşabiliyor. TechCrunch sitesinin haberine göre TikTok gibi Instagram da, kullanıcıların daha fazla içeriği daha hızlı izlemesini sağlamak amacıyla yeni hızlı ileri sarma seçeneğini kullanıma sunuyor.

Instagram Reels'in doğrudan TikTok'un bir kopyası olduğu düşünüldüğünde, platformun kısa video uygulamasından belirli özellikleri ödünç alması şaşırtıcı değil. Ayrıca Instagram TikTok'tan ilk kez özellik kopyalamıyor. Kullanıcıların kendi videoları ile uygulamaya yüklenmiş olan farklı bir Reels videosunu birleştirebilecekleri Remix işlevi de TikTok'taki Duet'in bir taklidi.