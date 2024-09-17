'Instagram ücretli oluyor' diye düşündürten gelişme: iOS 18 bildirimi kullanıcıları endişelendirdi

17 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:54

Instagram, iOS 18 kullanıcılarına gönderdiği bir bildirimde, kişiselleştirilmiş reklamlar sunmaya devam edebilmek için takip izni talep etti ve bu iznin Instagram'ın ücretsiz kalmasına yardımcı olacağını belirtti. Bu mesaj, bazı kullanıcıların "Instagram ücretli mi olacak?" sorusunu sormasına yol açtı. Ancak işin aslı çok farklı.

Sosyal platform devi Meta​, iPhone​ kullanan Instagram​ kullanıcılarına bir uyarı gönderdi. Söz konusu uyarıda, kullanıcılara daha fazla kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebilmeye devam edebilmek için, Instagram'a "uygulama takip izni" verilmesinin gerekli olduğu vurgulandı. Ancak bildirimde yer alan bir madde, "Instagram ücretli mi oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

IOS 18​ GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemelerini yayınladı. MacBook, Apple Watch ve Apple TV sahipleri de yeni güncellemelere kavuştu. Bu güncellemenin ardından Instagram, kullanıcılarına "iOS 18.0 Sürümünü Kullanıyorsun" başlıklı bir bildirim göndermeye başladı.

INSTAGRAM'DAN KULLANICILARA KAFA KARIŞTIRICI BİLDİRİM

Bildirimde kısaca, bu iOS sürümünün, Instagram'ın reklamlarını iyileştirmek amacıyla kullanıcının cihazındaki bazı verileri takip etmek için izin istemesini gerektirdiği belirtiliyor. Şirket, kullanıcı takip izni vermediği takdirde bu bilgilerin kullanımını sınırladığını vurguluyor ve şunları ekliyor:

"Diğer uygulamalardan ve internet sitelerinden alınan hareketlerinle ilgili bilgileri şu amaçla kullanırız:

Sana daha kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek

Instagram'ın ücretsiz kalmasını sağlamaya yardımcı olmak

Müşterilerine erişmek için reklamlara ihtiyaç duyan işletmeleri desteklemek"

INSTAGRAM ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Görüldüğü gibi Instagram tarafından gönderilen mesajda, şirketin takip izni verilmesi ile birlikte kullanıcılardan aldığı bilgileri kullanma amaçları arasında, "Instagram'ın ücretsiz kalmasını sağlamak" maddesi de yer alıyor. Bu mesaj ise bazı kullanıcıların, Instagram paralı mı oluyor? diye düşünmesine ve kafalarının karışmasına yol açtı.

Peki işin aslı ne? Instagram'ın göndermiş olduğu bu bildirim, aslında Apple'ın yıllar önce iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte hayata geçirdiği "Uygulama Takibi Şeffaflığı" adı verilen bir özelliğinden kaynaklanıyor. Bu özellik, kullanıcıların bir uygulamanın reklam sunma veya veri simsarlarıyla paylaşım amacıyla, başka şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki eylemlerini takip edip edemeyeceğini seçmesini sağlıyor.

iOS 14.5, iPadOS 14.5 ve tvOS 14.5 veya sonraki iOS sürümlerinde uygulamalar, kullanıcıların başka şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki eylemlerini takip etmeden önce iznini almak zorunda. O dönemde Meta dahil birçok şirket, bu özelliğin reklam gelirlerinin düşmesine sebep olacağı endişesiyle Apple'a tepki göstermişti.

Sadece Instagram değil, Facebook ve diğer uygulamalar da kullanıcılara bu tarz bildirimleri göndererek takip izni vermelerini istiyor. Ancak Instagram'ın tamamen ücretli olması gibi bir durum yok. Bazı sayfalar, paylaşımlarını bir "ödeme duvarının" arkasına saklıyor olsa da Instagram'ı kullanmak her zaman olduğu gibi ücretsiz olacak.

BİR UYGULAMA TAKİP İZNİ İSTERSE NE YAPMALIYIM

Instagram gibi bir uygulama, eylemlerinizi takip etmek için sizden istediğinde iki seçeneğiniz var: İzin Ver'e veya Uygulama Beni Takip Etmesin'e dokunmak. Apple'a göre uygulamanın eylemlerinizi takip etmesine izin verseniz de vermeseniz de uygulamanın tüm özelliklerini kullanmaya devam edersiniz.

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Takip Etme bölümüne giderek, takip izni vermiş olduğunuz uygulamaları görebilir ve belirli bir uygulama için takip iznini kapatabilir veya açabilirsiniz.