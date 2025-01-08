Instagram ve Facebook'ta teyit uygulamasını kaldıran Zuckerberg, çarpıcı bir itirafta bulundu

08 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:44

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook ve Instagram'da uzun süredir kullanılan teyit sistemini kaldırdıklarını açıkladı. Yeni dönemde ifade özgürlüğüne öncelik verileceğini belirten Zuckerberg, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Sosyal platform devi Meta​ CEO'su Mark Zuckerberg​, Facebook​ ve Instagram​ platformlarında uzun süredir kullanılan teyit uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı. Karar, sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılırken, Zuckerberg'in gerekçeleri ise dikkat çekiciydi.

Zuckerberg, yaptığı açıklamada, teyit firmalarının "siyasi konularda fazlaca taraf" olduğunu savunarak, mevcut teyit sisteminde "çok ileri gidildiğini" öne sürdü. İçerik sansürlemelerinde hatalar yapıldığını itiraf eden Zuckerberg, özellikle göç ve cinsiyet gibi ana akım tartışma konularındaki denetimlerin gevşetileceğini belirtti.

"DAHA FAZLA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

Meta'ın bu adımı, şirketin içerik denetim politikalarını yeniden şekillendirme stratejisi kapsamında değerlendirilirken, aynı zamanda Zuckerberg, yasa dışı içerikler üzerinde sıkı denetimlerin devam edeceğini, ancak platformların "daha fazla ifade özgürlüğü" sunacağını vurguladı. Terörizm, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi konulardaki denetimlerin ise aynı ciddiyetle sürdürüleceğini ifade etti.

Yeni düzenleme kapsamında, X platformunda (eski adıyla Twitter) kullanılan "topluluk notları" sistemine benzer bir mekanizma geliştirileceği duyuruldu. Bu sistemle kullanıcıların belirli içerikleri değerlendirmesi ve topluluk temelli doğrulama sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan Mark Zuckerberg, açıklamasında ABD'deki siyasi atmosferi de ele aldı. Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazandığı dönemi işaret ederek, "Son seçimler bir kez daha ifade özgürlüğüne öncelik vermeye yönelik kültürel bir dönüm noktası niteliğinde" dedi.

"TRUMP'A YARANMAK İSTİYOR" ELEŞTİRİSİ

İnsan hakları grubu Global Witness, Meta'nın bu kararıyla ilgili olarak, Zuckerberg'in yeni gelen Trump yönetimine yaranmak için bariz bir girişimde bulunduğunu ve bunun zararlı sonuçları olacağını belirtti. Grup ayrıca, bu değişikliklerin kadınların, LGBT+ bireylerin, beyaz olmayanların, bilim insanlarının ve aktivistlerin, halihazırda birçok taciz ve saldırıya maruz kaldıkları internette seslerini duyurmasını daha da tehlikeli hale getirecek.