Instagram ve Facebook’ta yeni dönem başladı

Meta, Instagram ve Facebook’ta genç kullanıcıların güvenliğini artırmak için yeni bir adım attı. Şirket, yapay zekâ destekli “yaş doğrulama” sistemini kullanıma sunduğunu duyurdu.
Yeni sistem, kullanıcıların yalnızca beyan ettiği yaşa bakmakla yetinmeyecek. Bunun yerine farklı veri noktalarını inceleyerek kişinin yaş grubuna dair daha gerçekçi bir tahmin yapmaya çalışacak.
Meta’nın yeni teknolojisi; paylaşılan fotoğraf ve videolardaki genel fiziksel ipuçlarını, kullanıcı davranışlarını ve platform içindeki etkileşimleri analiz edecek.
Şirket, burada yüz tanıma yapılmadığını özellikle vurguluyor. Yani amaç bir kişinin kimliğini belirlemek değil, yaş grubunu daha doğru anlamak. Açıkçası bu ayrım, sistemin nasıl kullanılacağı açısından önemli.
Bu sayede yaşını olduğundan büyük gösteren kullanıcıların tespit edilmesi ve özellikle çocukların daha güvenli bir ortamda platformları kullanması hedefleniyor.
Sistem, şüpheli durumlarda kullanıcıları otomatik olarak daha korumalı bir kategoriye taşıyabilecek. Genç kullanıcılar için tasarlanan bu yapı; daha sıkı gizlilik ayarları, yabancılardan gelen mesajlara sınırlama ve hassas içerik filtreleri gibi önlemleri beraberinde getiriyor.
Bunun yanında gece saatlerinde bildirimlerin sınırlandırılması gibi uygulamalarla platform kullanımının biraz daha kontrollü hale gelmesi amaçlanıyor.
Meta, yaşını yanlış beyan ettiği düşünülen kullanıcıları yeniden doğrulama sürecine yönlendirebilecek. Belirli yaşın altındaki hesapların ise tamamen kaldırılabileceği belirtiliyor. Bu yaklaşımın özellikle 13 yaş altı kullanıcıları korumaya dönük olduğu ifade ediliyor.
Meta’nın bu hamlesi, Avrupa’da ve ABD’de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik baskıların arttığı bir döneme denk geldi. Son yıllarda sıkılaşan yasalar ve teknoloji şirketlerine yönelen eleştiriler, platformları daha gelişmiş güvenlik önlemleri almaya zorluyor.
Şirket, teknolojiyi Instagram’da ilk olarak Brezilya’da ve Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede kullanmaya başlayacak. Aynı uygulama ilk kez Facebook’a da getiriliyor.