Instagram, WhatsApp, Facebook nükleer enerji ile çalışacak: Meta'nın yeni planı açıklandı

05 Aralık 2024 09:20 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:32

Meta teklif çağrısında, şirketin "Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ya da daha büyük nükleer reaktörler" konusunda deneyimi olan ortaklar aradığını belirtti. Axios'un haberine göre, Meta potansiyel nükleer tesislerin coğrafi konumu konusunda tarafsız bir yaklaşım sergiliyor

Meta 'kendi internetini' yapıyor: Dev planın detayları deşifre oldu

Meta 'kendi internetini' yapıyor: Dev planın detayları deşifre oldu

Meta​, ABD​'deki veri merkezlerini nükleer enerjiyle destekleme planlarını doğruladı. Şirket, projede çalışmak üzere nükleer enerji​ geliştiricilerinden teklifler kabul ettiğini duyurdu. Amaç, "2030'ların başlarından itibaren" 1 ila 4 gigavat arasında nükleer enerji kapasitesi eklemek.

Meta teklif çağrısında, şirketin "Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ya da daha büyük nükleer reaktörler" konusunda deneyimi olan ortaklar aradığını belirtti.

META, NÜKLEER ENERJİ PLANLARINI İPTAL ETMİŞTİ

Aslında Meta'nın nükleer enerji kullanımıyla ilgili planları ilk kez ortaya çıkmıyor. İngiliz gazete Financial Times bu yılın başlarında şirketin nükleerle çalışan bir veri merkezi​ inşa etme planları olduğunu bildirmişti. Ancak bu planlar, proje alanında nadir bir arı türünün keşfedilmesi üzerine iptal edilmişti.

Meta yaptığı açıklamada yeni inovasyonların, sektörler arasında etkili teknolojik ilerlemeler getirirken ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtti, "Nükleer enerjinin, hem Meta platformlarının çalıştığı fiziksel altyapı olan veri merkezlerimizin büyüme ihtiyaçlarını hem de çevresindeki toplulukların enerji ihtiyacını desteklemek için sağlam güç sağlayabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

GOOGLE VE MİCROSOFT DA NÜKLEER ENERJİDEN YANA

Öte yandan Meta, yapay zeka hedeflerini desteklemek için nükleer enerjiye yönelen tek büyük teknoloji şirketi değil. Google da geçtiğimiz günlerde ABD'de birden fazla reaktör inşa etmek için anlaşma yaptığını ve Küçük Modüler Reaktörlerden 500 megavat nükleer enerji eklemeyi hedeflediğini duyurdu.

Windows, Office, Xbox gibi platformları bünyesinde barındıran Microsoft ise bu yıl, yapay zeka geliştirme çalışmalarını desteklemek için ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Three Mile Island nükleer santralini yeniden hayata geçirmek istediğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA NÜKLEER DESTEĞİYLE ÇALIŞACAK

Meta'nın nükleer enerji yatırımları, yapay zeka yatırımlarının yanında sosyal medya platformlarına da yarayacaktır. Meta; Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi uygulamaların sahibi ve tamamı veri merkezlerinde çalışan bu platformları günde toplam yaklaşık 3,3 milyar kişi kullanıyor.