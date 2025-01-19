Instagram yeni dönem: Reels süre sınırı uzatıldı

19 Ocak 2025 10:34 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:38

Instagram, Reels videolarının süre sınırını 90 saniyeden 3 dakikaya çıkardı. Kullanıcılar artık daha uzun içerikler paylaşabilecek. Bu hamle, TikTok ve YouTube Shorts ile rekabeti kızıştıracak.

TikTok ve Instagram kullananlar dikkat! Hiç beklemediğiniz bir zararı daha ortaya çıktı

TikTok ve Instagram kullananlar dikkat! Hiç beklemediğiniz bir zararı daha ortaya çıktı

Instagram, popüler kısa video formatı Reels için önemli bir güncelleme yaptı. Platformun yöneticisi Adam Mosseri, Reels videolarının süre sınırını artırdıklarını duyurdu. Artık kullanıcılar, Reels’te daha uzun içerikler oluşturabilecek.

REELS SÜRESİ 3 DAKİKAYA ÇIKTI

Daha önce maksimum 90 saniye olan Reels süresi, yapılan değişiklikle 3 dakikaya yükseltildi. Bu, Instagram kullanıcılarının içerik üretme ve paylaşma olanaklarını genişletiyor. Sosyal medya devi, bu adımla TikTok ve YouTube Shorts gibi rakip platformlara karşı rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

SOSYAL MEDYADA VİDEO ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Son yıllarda kısa videolar, sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline geldi. TikTok ile başlayan bu trend, Instagram ve YouTube gibi dev platformların da dikkatini çekti. Kullanıcılar kısa, etkileyici ve hızlı tüketilebilir içerikleri daha çok tercih ediyor. Ancak uzun videolar konusunda talep hâlâ devam ediyor.

INSTAGRAM DAHA ÖNCE UZUN VİDEOLARI DENEMİŞTİ

Instagram, geçtiğimiz yıllarda 10 dakikaya kadar Reels yüklenmesine izin vermişti. Ancak bu format beklenen ilgiyi görmedi ve kaldırıldı. Şimdi ise 3 dakikalık sınır, hem kısa video sevenlere hem de daha fazla içerik sunmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

YENİ SÜRE KULLANICILARI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni süre sınırı, içerik üreticilerine daha geniş bir alan sunuyor. Özellikle eğitim, hikaye anlatımı ve ürün tanıtımı gibi alanlarda daha fazla detaya yer verilebilecek. Ancak kısa ve hızlı içerik alışkanlığı olan izleyicilerin bu değişime nasıl tepki vereceği merak konusu.