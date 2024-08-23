Instagram'a çok konuşulacak özellik: Profilinize şarkı ekleme dönemi başladı

23 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:15

WhatsApp'tan yayılan bu mesaja dikkat: Tüm iPhone'ları saniyeler içinde çökertiyor

WhatsApp'tan yayılan bu mesaja dikkat: Tüm iPhone'ları saniyeler içinde çökertiyor

Instagram tarafından bugün duyurulan yeni bir özellik, 2000'li yılların başındaki Myspace'e benzer şekilde kullanıcıların profillerine şarkı eklemelerine olanak tanıyacak.

Instagram tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, kullanıcının profiline eklenen müzik biyografi alanında gösteriliyor ve kullanıcı kaldırana veya değiştirene kadar orada kalıyor. Ancak Myspace'in aksine, şarkılar otomatik olarak çalmıyor, profili ziyaret eden kişinin "oynat" tuşuna basması gerekiyor.

INSTAGRAM PROFİLE ŞARKI EKLEME NASIL YAPILIR?

Kullanıcılar "profili düzenle" sayfasına giderek bir şarkı ekleyebilecek ve burada Instagram'ın Reels veya gönderiler için de kullanılabilen lisanslı müzik kütüphanesinden bir parça arayıp seçebilecek. Şarkının yalnızca 30 saniyesinin eklenebildiğini de belirtmek gerek.

INSTAGRAM, ŞARKICI SABRINA CARPENTER'İN "ESPRESSO" PARÇASINI KULLANDI

Instagram bu özelliği, "Espresso" adlı şarkısı bu yaz dillerden düşmeyen pop yıldızı Sabrina Carpenter ile iş birliği yaparak hayata geçirdi. Bugünden itibaren Carpenter'ın resmi Instagram profilinde, cuma günü yayınlanacak albümü öncesinde daha önce hiç duyulmamış bir şarkı olan "Taste"in tanıtımı yer alacak.

Instagram ayrıca Carpenter'ın yaklaşan albümü "Short n' Sweet" temalı birkaç gizli özellik de ekledi. Buna göre, platform içinde "Sabrina" veya kahve fincanı emojisi gibi belirli anahtar kelimeler kullanıldığında notlar mesajları açık maviye dönüşüyor.

INSTAGRAM, KARE FORMATINI KALDIRACAK

Meta bünyesinde faaliyet göstermeye devam eden sosyal medya platformu, bundan önce profillerdeki kare formatını kaldıracağı haberi ile gündeme gelmişti.

Gelen bilgilere göre Instagram, kullanıcıların profil ızgarasında yer alan kareleri dikey dikdörtgenlere dönüştürmeyi planlıyor. Bu test ise şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde uygulanıyor.