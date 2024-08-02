Instagram'a erişim engellendi! BTK'dan sürpriz karar

02 Ağustos 2024 07:21 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 07:39

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah giriş yapamayan kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN INSTAGRAM'A TEPKİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcılar, VPN ve diğer alternatif yollarla Instagram'a erişim sağlamaya çalışırken, BTK'nın web sitesinde bu erişim engelinin ne kadar süreceği konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor.