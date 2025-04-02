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 | Ömer Faruk Dogan

Instagram'a meydan okuyacaktı, sessiz sedasız veda etti! TikTok'un uygulaması tarih oluyor

TikTok'un Instagram'a rakip olarak geliştirdiği Notes uygulaması, beklenen ilgiyi görmeyince sessiz sedasız tarihe karışıyor. Kanada, Avustralya ve Vietnam'da test edilen platformun kapatılacağı tarih açıklandı. TikTok Notes'un yerine geçecek uygulama bile şimdiden hazır.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 09:59

TikTok, Instagram'a rakip olarak çıkardığı TikTok Notes uygulamasını 8 Mayıs'ta kapatacağını duyurdu. Kanada, Avustralya ve Vietnam'da test aşamasında kullanıma sunulan uygulamanın neden kapatıldığı bilinmese de beklenen ilgiyi görmediği gerekçesiyle rafa kaldırıldığı tahmin ediliyor.

KULLANICILARA YENİ ALTERNATİF UYGULAMA: LEMON8

Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajında, TikTok Notes'un kapatılma kararının kolay alınmadığı belirtilirken, verilerin yedeklenmesi önerildi. Kullanıcılar, içerik paylaşımı için aynı şirketin başka bir uygulaması olan Lemon8'e yönlendiriliyor.

ByteDance tarafından geliştirilen Lemon8, Japonya'da 2020 yılında piyasaya sürüldü ve daha sonra ABD ile Güneydoğu Asya pazarlarına açıldı. Uygulama, Instagram ve Pinterest karışımı bir yapıya sahip. Fotoğraf koleksiyonları, slayt gösterileri, filtreler ve metin şablonları gibi birçok özellik sunuyor.

TikTok tarafından yapılan açıklamada, TikTok Notes'tan alınan geri bildirimlerin Lemon8'in geliştirilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Aralık 2024 itibarıyla Lemon8'in dünya genelinde yaklaşık 12.5 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. ByteDance, uygulamayı sadece TikTok Notes'un alternatifi olarak değil, aynı zamanda ABD'de gündemde olan olası TikTok yasağına karşı da güçlü bir seçenek olarak konumlandırıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

TikTok Notes neden kapatılıyor?
TikTok Notes'un neden kapatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, uygulamanın beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle bu kararın alındığı düşünülüyor. Test süreci sadece belirli ülkelerde sınırlı kaldı ve kullanıcı sayısının düşük olduğu tahmin ediliyor.
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