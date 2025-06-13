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 | Ömer Faruk Dogan

Instagram'a MSN esintisi: 2000'li yılların efsane özelliği geri döndü!

Özellikle 2000'li yıllarda MSN Messenger'ın ikonikleşen "Ne Dinliyorum" özelliği, modern bir yorumla Instagram platformuna taşındı. Artık kullanıcılar, Spotify üzerinden dinledikleri şarkıları Instagram Notes bölümünde anlık olarak paylaşabilecek.

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Instagram'a MSN esintisi: 2000'li yılların efsane özelliği geri döndü!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 10:47

Sosyal medya platformu Instagram, 15. yıl kutlamaları kapsamında platforma ekleyeceği yenilikleri duyurdu. Yeni özellikler, bilhassa içerik üreticilerine yönelik geliştirmeler sunarken, nostalji rüzgarı estiren bir detayla da dikkat çekiyor:

2000'in başlarında dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan MSN döneminin unutulmaz "Ne Dinliyorum" özelliği artık Instagram'da da kullanılabilecek.

Instagram'a MSN esintisi: 2000'li yılların efsane özelliği geri döndü!

INSTAGRAM NOTLARINA SPOTIFY ENTEGRE EDİLDİ

Tabii Instagram, "Ne Dinliyorum" özelliğini birebir MSN'deki gibi yapmamış. Örneğin MSN bilgisayarda açmış olduğunuz müzikleri "Ne Dinliyorum" bölümünde gösteriyordu, Instagram ise Spotify'daki şarkılarınızı gösteriyor sadece.

Yeni Spotify entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, Spotify'dan dinledikleri şarkıları Instagram Notes bölümünde anlık olarak paylaşabilecek. Dinlenen şarkının adı ve sanatçısı, DM kutusunun üst kısmındaki profil fotoğrafı balonlarının üzerinde görünecek şekilde kullanıcıların arkadaşlarıyla buluşacak.

Ancak özelliğin varsayılan olarak aktif gelmediğini belirtmekte fayda var. Kullanıcıların ilk etapta bu entegrasyonu manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor.

Instagram'a MSN esintisi: 2000'li yılların efsane özelliği geri döndü!

INSTAGRAM'A GELEN DİĞER ÖZELLİKLER

Mashable'nin haberine göre, Instagram için tanıtılan diğer yenilikler şu şekilde:

  • Instagram gönderi sıralamanızı kendiniz belirleyebileceğiniz "Grid yeniden sıralama".
  • Gönderilerinizi takipçilerinizin akışına düşmeden paylaşabilmeniz için "Sessiz paylaşım".
  • Performansını merak ettiğiniz içerikleri deneme kitlesine gösterebileceğiniz "Deneme Reels".
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Sıkça Sorulan Sorular

Instagram "Ne Dinliyorum" özelliği nasıl aktif edilir?
Yeni özellik varsayılan olarak kapalı geliyor. Kullanıcıların öncelikle Instagram hesaplarını Spotify ile manuel olarak entegre etmeleri gerekiyor. Ayarlar bölümünden bu bağlantıyı kurarak dinlediğiniz şarkıları Instagram Notes kısmında paylaşabilirsiniz.
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#Teknoloji
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