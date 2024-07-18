Instagram'a 'Süper Beğeni' geliyor: Günde bir kez kullanılabilecek

18 Temmuz 2024 09:04 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:08

Instagram, kullanıcıların yalnızca günde bir defa kullanabileceği "Süper Beğeni" özelliğini test etmeye başladı. Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Süper Beğeni sadece hikayelerde kullanılabilecek ve diğer akış gönderilerine uygulanamayacak.

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsünde görülebileceği üzere Süper Beğeni atmak için hikayede beliren "Like" butonuna basılı tutulması gerekecek.

Süper Beğeni, isminden de tahmin edilebileceği gibi kullanıcıların bir hikayeye olan beğenmelerini daha güçlü ifade etmelerini sağlıyor. Yani bir nevi, arkadaşınızın ya da eşinizin / dostunuzun paylaştığı bir şeyi "Aşırı beğendim, bayıldım" demiş oluyorsunuz. Bu yönüyle özellik, standart beğeni butonundan ayrılıyor.

INSTAGRAM, SÜPER BEĞENİ ÖZELLİĞİNİ SINIRSIZ YAPMAYACAK

Bilindiği üzere Instagram'da bir kullanıcının hikayelerini veya gönderilerini beğenmek sınırsız. Ancak Süper Beğeni, muhtemelen "daha özel" bir anlamı olduğundan olsa gerek günde sadece bir defa kullanılabilecek.

Bu özellik YouTube'da uzun süredir bulunuyor, fakat ücretli. Instagram'ın ise Süper Beğeni'yi ücretli mi ücretsiz mi yapacağı henüz bilinmiyor. Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı fotoğraf, özelliğin ne işe yaradığını açıklayan kısa bir cümleden başka bir detay göstermiyor.