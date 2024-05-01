Instagram'a Tiktok'ta da bulunan "temiz mod" özelliği 2024'te gelecek

01 May 2024 19:12 - Güncelleme : 01 May 2024 19:16

Sosyal medya platformlarının kullanıcı arayüzleri, yeni özelliklerle ve kullanım şekilleriyle süreklideğişiyor. Popüler olan ek öğeler, kullanıcıların içerikleriyle rekabet ederken, bazı önemli unsurları gölgede bırakabiliyor. İşte bu noktada, Instagram'ın yeni özelliği devreye giriyor. Detaylar haberimizde!

Instagram, "reels için temiz mod" adı verilen bir özelliği geliştiriyor.

Bu modda, video izlerken açıklamalar, beğeniler, kullanıcı adı, yorum gibi unsurların hiçbiri görünmeyecek.

Kullanıcılar, sadece videoyu tam ekran olarak izleyebilecekler ve videoları dokunarak durdurabilecekler.

Şu anda, tam ekran temiz reels modunun ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmadı.

Ancak Instagram'ın bu özelliği en kısa zamanda 2024 yılı içerisinde getireceği düşünülüyor.

Aslında, bu özellik daha önce TikTok platformunda vardı, dolayısıyla Instagram en kısa zamanda bu özelliğe kavuşacak gibi gözüküyor.