Instagram'a yeni rakip: Fotoğraf ve video paylaşımına odaklanan Flashes hızla büyüyor

Yeni sosyal medya platformu Flashes, Instagram alternatifi olarak hızla popülerleşiyor. Kullanıcılarına özelleştirilebilir akışlar, gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları ve daha özgür bir paylaşım deneyimi sunan bu yeni nesil fotoğraf paylaşım uygulaması, ilk 24 saat içinde 30 binden fazla indirme aldı.

Instagram alternatifi Flashes, bu hafta Bluesky tabanlı fotoğraf paylaşım uygulamasını App Store'da halka açık olarak yayınladı ve ilk 24 saat içinde 30 binden fazla indirildi. Instagram'ın ilk zamanlarına benzer bir deneyim sunan uygulama, kullanıcıların 4 adede kadar fotoğraf ve 1 dakikaya kadar uzunluktaki videoları yüklemesine olanak tanıyor.

FLASHES ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

Berlin merkezli Sebastian Vogelsang tarafından geliştirilen Flashes uygulaması, Bluesky sosyal ağı üzerinde çalışıyor ve AT Protokolü (atproto) sayesinde tüm Bluesky ekosistemiyle uyumlu bir yapı sunuyor.

Bu, Flashes'te paylaştığınız fotoğraf ve videoların, sadece Flashes kullanıcılarına değil, Bluesky'ın 32 milyondan fazla üyesine de ulaşacağı anlamına geliyor. Böylece içerik üreticileri, sanatçılar ve fotoğrafçılar için çok daha geniş bir kitleye hitap etme fırsatı doğuyor.

BLUESKY'DAKİ İÇERİKLERE DE ERİŞEBİLİYOR

Flashes, bazı yönleriyle Instagram'a benzese de Meta'nın sosyal medya platformuna göre çok daha özelleştirilebilir ve özgür bir yapıya sahip. Örneğin kullanıcılar, Instagram'daki gibi algoritmalara bağlı kalmaksızın 50 binden fazla özel Bluesky akışına erişerek istedikleri içerikleri görebiliyor.

"Portföy Modu" gibi fotoğrafçıları düşünerek tasarlanan özel araçlarla profilinizde sadece en iyi çalışmalarınızı öne çıkarabiliyorsunuz. Yerleşik fotoğraf filtreleri ve düzenleme araçlarıyla içeriklerinizin daha etkileyici hale gelmesini sağlıyorsunuz. Flashes ayrıca, Blacksky topluluğu gibi özel sanat ve fotoğrafçılık gruplarının içeriklerine yer vererek sanatçılar için yeni bir vitrin sunuyor.

FLASHES NASIL İNDİRİLİR?

Şu anda Flashes, App Store üzerinden indirilebiliyor. Android kullanıcıları için de yakında Google Play Store'da yerini alması bekleniyor. Uygulamanın ücretsiz olması ve geniş özelleştirme seçenekleri sunması, Instagram alternatifi arayanlar için cazip bir hale gelmesini sağlıyor.