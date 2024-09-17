Instagram'da 18 yaşından küçükler için yeni dönem: Ebeveynler artık her şeyi görebilecek!

17 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:16

Instagram, 2025 itibarıyla dünya genelinde çocuk kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla gizlilik ayarlarında kapsamlı bir güncellemeye gidiyor. Ebeveynler, çocuklarının kimlerle mesajlaştığını izleyebilecek ve çocuklar sadece takip ettikleri kişilerle etkileşim kurabilecek

WhatsApp durumlarına Instagram'daki gibi kişi etiketleme özelliği geliyor: Ancak bir fark var

WhatsApp durumlarına Instagram'daki gibi kişi etiketleme özelliği geliyor: Ancak bir fark var

Instagram​, çocuk​ kullanıcılarının güvenliğini artırmak için gizlilik​ ayarlarında kapsamlı bir güncellemeye gidiyor. 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde uygulanması planlanan bu değişiklikler, ebeveynlerin platformda çocukları üzerindeki denetimlerini güçlendirmeyi vaat ediyor. 18 yaş altındaki hesaplar için getirilen bu yeni düzenlemelerle, ebeveynler artık çocuklarının kimlerle mesajlaştığını izleyebilecek.

Instagram, çocukların sosyal medyada karşılaşabileceği tehlikeleri en aza indirmek için ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde bu yeni kısıtlamaları bu yıl devreye sokuyor. Meta, bu uygulamanın yıl sonuna kadar Avrupa Birliği'nde de hayata geçeceğini duyurdu. Peki yeni kısıtlamalar nasıl olacak?

KISITLAMALARDAN KAÇILAMAYACAK

Bu yeni düzenlemeler arasında en dikkat çeken yeniliklerden biri, yapay zeka teknolojisinin kullanımı. Meta, 18 yaş altı kullanıcıların hesap bilgilerini değiştirerek yeni kısıtlamalardan kaçınmasını önlemek için yapay zeka yardımıyla kullanıcıların yaşlarını doğrulamaya çalışacak. Yani sahte yaş beyanlarını tespit etmeye çalışacak.

ÇOCUK KULLANICILAR, HERKESLE ETKİLEŞİME GEÇEMEYECEK

Instagram, çocuk kullanıcıların sosyal medya bağımlılığını da önlemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, platformda günde bir saatlik kullanım süresine ulaşan çocuklar, uygulamadan çıkmaları gerektiğini hatırlatan uyarılar alacak. Ayrıca yalnızca takip ettikleri veya bağlantılı oldukları kişilerden mesaj alabilecek ve sadece takip ettikleri kişiler tarafından etiketlenebilecekler.

ÇOCUKLAR, AYARLARI DEĞİŞTİREMEYECEK

Edinilen bilgilere göre genç kullanıcılar, yalnızca ebeveynleri izin vermesi halinde bu ayarları değiştirebilecek. Öte yandan Meta, anne ve babalara, çocuklarının etkileşim kurduğu kişileri takip edebileceği ve uygulamanın kullanımını sınırlayabileceği çeşitli seçenekler de sunacak.

18 yaşın altındaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak "Genç Hesap" (Teen Account) olarak tanımlanacak.