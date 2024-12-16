Instagram'da mesaj (DM) gönderenler dikkat! Yeni özellik ile her şey değişecek

16 Aralık 2024 15:53 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:56

Instagram, belirli bir kullanıcı grubuyla test ettiği yeni DM planlama özelliğiyle, mesajların istenilen tarih ve saatte otomatik olarak gönderilmesine olanak tanıyor. Peki Instagram DM planlaması nasıl yapılır? İşte detaylar.

Instagram​, kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellikle gündemde: DM planlama aracı. Şu anda belirli bir kullanıcı grubuyla test edilen bu özellik, doğrudan mesajlarınızı (DM) belirlediğiniz tarih ve saatte otomatik olarak göndermenizi sağlıyor.

Sosyal medya uzmanı Lindsey Gamble tarafından paylaşılan bu örnekte de görebileceğiniz gibi, Android​ kullanan bazı kullanıcılar artık DM'lerini belirli bir tarih ve saatte göndermeyi seçebiliyorlar. Bu da farklı zaman dilimleri arasında hedef kitlenize ulaşma konusunda uyum sağlamanıza yardımcı oluyor.

INSTAGRAM, DİREKT MESAJ (DM) PLANLAMA ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR

Bu özellik, markalar için doğru zamanlarda doğru kişilere ulaşmak açısından faydalı olabilir ya da sadece içeriklerinizi tek seferde planlamanıza yardımcı olabilir.

NASIL KULLANILIR?

Bu seçeneğe erişimi olan kullanıcılar, ilgili sohbeti açıp bir mesaj oluşturduktan sonra gönderme butonuna uzun süre basarak bir DM planlayabiliyor. Ardından yukarıdaki örnekteki gibi bir tarih ve saat belirleme seçeneği açılıyor.

Söz konusu özellik, hedef kitlenizle için en uygun zamanlarda iletişim halinde kalmanın kullanışlı bir yolu olarak değerlendiriliyor. DM'lerde giderek daha fazla IG etkinliği gerçekleştiğinden, bu, araç kutunuzda değerli bir iletişim seçeneği haline gelebilir. Alternatif olarak, DM'lerinize sizin yerinize yanıt vermesi için bir yapay zeka botu da kurabilirsiniz.

Spam ve gayri şahsi hissettirebileceğinden DM botunu kullanmak istemeyebilirsiniz. Ancak yine de, belirli bir ölçek düzeyinde, tüm DM'lerinize yanıt vermek zahmetli olabilir ve Instagram erişiminizi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için de düşünülebilir.