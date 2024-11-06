Instagram'da yeni dönem başlıyor: Artık 7/24 sizi izleyecek!

06 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:00

Meta, genç kullanıcıların yaşını doğru bir şekilde doğrulamak için Instagram'da yapay zeka destekli bir "yetişkin sınıflandırıcı" sistemi başlattı. Bu araç, davranışlarınızı analiz ederek 18 yaş altındaki kullanıcıları tespit ediyor ve otomatik olarak kısıtlı bir hesap moduna geçiriyor.

Instagram çatı şirketi Meta, platformdaki genç kullanıcıların yaşlarını doğrulamak amacıyla yeni bir adım attı. Son dönemde Instagram, genç üyelerinin ruh sağlığını ve kişisel gelişimini olumsuz etkilediği yönünde tartışmaların odağında olan bir uygulama ve Meta da daha güvenilir bir yaş doğrulama süreci oluşturmak için yapay zeka destekli "yetişkin sınıflandırıcı" adlı aracı devreye sokuyor.

YANLIŞ YAŞ BEYANI DÖNEMİ SONA ERİYOR

Bu araç, kullanıcıların yaşlarını tahmin etmek üzere çevrim içi davranışlarını ve diğer profil bilgilerini analiz etmek için yapay zekadan faydalanıyor. Kullanıcıyı kimlerin takip ettiği, ne tür içeriklerle etkileşime girdiği ve hatta arkadaşlarının doğum günü gönderileri gibi yorumlar gibi faktörleri dikkate alıyor.

"Sınıflandırıcı", 18 yaşın altında olduğunu tespit ettiği bir kullanıcıyı otomatik olarak "genç hesabına" geçiriyor. Bu hesaplar, kullanıcıya kimlerin mesaj gönderebileceğinin sınırlandırılması ve görebilecekleri içerik türünün filtrelenmesi gibi daha kısıtlı gizlilik ayarlarına sahip.

Halihazırda Instagram kullanıcılardan kayıt olurken yaşlarını bildirmelerini istiyor. Ancak çocuklar, yetişkinlere yönelik içeriğe erişmek ya da ebeveyn kısıtlamalarından kaçınmak için yaşlarıyla ilgili yanlış bilgi beyan ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında "yetişkin sınıflandırıcı", yaşları hakkında yalan söylemiş olabilecek kullanıcıları taramaya başlayacak.

Yaşı 18'in altında olduğu tespit edilen tüm kullanıcılar genç hesaplarına yerleştirilecek. Bununla birlikte 16 ve 17 yaşındakiler daha fazla esneklik isterlerse bu ayarları değiştirebilecek. Daha küçük üyelerin ise ebeveyn iznine ihtiyacı olacak.