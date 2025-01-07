Instagram'daki yapay zeka profilleri kriz çıkardı: Meta'dan geri adım

07 Ocak 2025 15:42 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:42

Meta, sosyal medya platformlarında "Meta tarafından yönetilen yapay zeka" etiketiyle tanıttığı ve engellenememe sorunuyla tepki çeken yapay zeka profillerini tamamen kaldırdı. Ancak şirket, bu deneyin sona ermesine rağmen yapay zeka destekli yeniliklere devam etmeyi planlıyor.

Meta​, sosyal medya​ platformlarından bir dizi yapay zeka​ tarafından yönetilen profilini kaldırdı. Bu profiller, Eylül 2023'te "Meta tarafından yönetilen yapay zeka" etiketiyle tanıtılmıştı ve şirketin projelerine olabildiğince fazla yapay zeka entegre etme çabasının bir parçasıydı. Ünlü markalı yapay zeka sohbet robotlarıyla birlikte tanıtılan bu profiller de kısa süre önce kullanımdan kaldırıldı.

YAPAY ZEKA PROFİLLERİ, ENGELLENEMİYORDU

Meta'nın YZ profilleri, "hellograndpabrian" (emekli bir tekstil iş insanını canlandıran) ve "datingwithCarter" (yapay zeka flört koçu) gibi kullanıcı adlarıyla çeşitli kişilikler sunacak şekilde tasarlanmıştı. Instagram'da bu profiller, birçok kullanıcının sosyal medyada bulunan spam içeriklerine benzettiği yapay zeka üretimi gönderiler de paylaşıyordu. Ancak uygulama, ciddi bir tepki ve sert eleştirilerle karşılaştı.

Muhtemelen en kötü yanı, teknik bir aksaklık nedeniyle kullanıcıların bu profilleri engelleyememesiydi. Bunun üzerine Meta, deneyi sonlandırdığını doğruladı. Meta'nın engelleme sorununu kabul ettiği ve şirketin deneyi tamamen durdurmaya karar verdiğini belirttiği bildirildi.

Meta'ya göre, bir hata kullanıcıların YZ profillerini engellemesini imkansız hale getirmişti. Bu yüzden sorunu çözmek için hesapları kaldırdılar. Meta sözcüsü Liz Sweeney, 404 Media'ya verdiği demeçte, yapay zeka profillerinin çoğunu sildiklerini açıkladı:

"Bunlar, yapay zeka karakterlerle yaptığımız ilk deneyin parçasıydı. İnsanların bu yapay zekaları engellemesini olanaksız kılan hatayı tespit ettik ve sorunu düzeltmek için bu hesapları kaldırıyoruz."

Öte yandan tabii ki de bu hamle, Meta'nın YZ özelliklerinden tamamen vazgeçtiğini göstermiyor. Aksine şirket, yapay zeka destekli yeniliklerine devam edeceğini duyurdu.