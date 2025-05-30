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 | Ömer Faruk Dogan

Instagram'dan fotoğraf paylaşımlarında büyük değişiklik! Artık herkes farklı paylaşacak

Instagram, fotoğraf paylaşımlarını kökten değiştirecek yeni bir özellik getirdi. Artık 3:4 en-boy oranına sahip fotoğraflar kırpılmadan, orijinal halleriyle paylaşılabilecek. Platform uzun süredir yalnızca 4:5 oranını destekliyordu.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 09:31

Instagram kullanıcıların dikey çekim tercihine daha iyi yanıt verebilmek adına 3:4 en-boy oranına sahip fotoğrafların paylaşımını mümkün kıldı. Platformun başındaki isim Adam Mosseri, yeni özellikle birlikte yüklenen görsellerin artık çekildikleri haliyle görüntüleneceğini belirtti.

Günümüzde akıllı telefonların çoğu, varsayılan olarak 3:4 formatında çekim yapıyor. Bu nedenle söz konusu değişiklik, özellikle profesyonel ya da düzenleme yapılmadan paylaşım yapmayı tercih eden kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Instagram'dan fotoğraf paylaşımlarında büyük değişiklik! Artık herkes farklı paylaşacak

TEKİL VE ÇOKLU PAYLAŞIMLARI KAPSAYACAK

Sosyal medya platformu daha önce yalnızca 4:5 oranındaki dikdörtgen fotoğrafları destekliyordu. Ancak yeni oran sayesinde görseller kırpılmadan paylaşılabilecek. Yenilik, hem tekil paylaşımlar hem de çoklu görsellerin yer aldığı karusel gönderileri kapsayacak.

Instagram, ocak ayında profil ızgaralarını kare yerine dikdörtgen olarak göstermeye başlamıştı. Mosseri, "Artık yüklenen içeriklerin çoğu (hem fotoğraflar hem de videolar) dikey yönde oluyor" diyerek bu değişikliği duyurmuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Instagram'da 3:4 oranındaki fotoğraflar nasıl paylaşılacak?
Yeni güncelleme ile Instagram, 3:4 oranındaki fotoğrafları kırpmadan paylaşmaya izin veriyor. Fotoğrafınızı yüklerken düzenleme ekranında herhangi bir kırpma yapmadan doğrudan paylaşabilirsiniz.
ETİKETLER
#instagram
#ınstagram
#video
#fotoğraf
#sosyal-medya
#Gönderi Oranı
#3:4
#Dikey
#Teknoloji
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