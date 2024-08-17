Instagram'dan kare formatına veda: Profillerdeki fotoğrafların görünümü değişiyor

17 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:18

Instagram, platform kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişikliği test etmeye başladı. Gelen bilgilere göre sosyal medya devi, kullanıcıların profil ızgarasında yer alan kareleri dikey dikdörtgenlere dönüştürmeyi planlıyor. Bu test ise şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde uygulanıyor.

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, süreç hakkında paylaştığı bir Instagram hikayesinde, Instagram'da paylaşılan içeriklerin büyük çoğunluğunun dikey olduğunu vurguladı.

INSTAGRAM BAŞKANINA GÖRE KARE FORMATI GÜNÜMÜZ İÇERİKLERİ İÇİN YETERSİZ

Mosseri, "Bugün Instagram'a yüklenenlerin büyük çoğunluğu dikey. Bu ya 4'e 3 oranında bir fotoğraf ya da 9'a 16 oranında bir video ve bunu kareye kırpmak oldukça acımasız oluyor." dedi. Ayrıca kare ızgaraların Instagram'ın ilk yıllarına ait bir uygulama olduğunu belirterek, artık bu formatın günümüz içerikleri için yetersiz kaldığını ifade etti.

Instagram sözcüsü Christine Pai de The Verge'e yaptığı açıklamada, bu testin küçük bir kullanıcı grubu ile sınırlı olduğunu ve topluluğun geri bildirimlerine göre ilerlemeyi planladıklarını belirtti.

Henüz test aşamasında olan bu değişikliğin geniş çapta uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Mosseri'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Aslında henüz görmemiş olanlar için profilinizde kareler yerine dikey bir ızgarayı test ediyoruz. Kareler, Instagram'a yalnızca kare fotoğraflar yükleyebildiğiniz günlerden kalma. Bunun, her şeyin aynı hizada olmasını sağlamak için gerçekten çok zaman harcayan bazılarınız için can sıkıcı olabileceğini biliyorum, ancak bugün içerik konusunda gerçekten daha iyisini yapmak istiyorum.

Bugün Instagram'a yüklenenlerin büyük çoğunluğu dikey. Ya bir fotoğrafta 4'e 3 ya da bir videoda 9'a 16 ve bunları kareye kırpmak oldukça acımasız. Dolayısıyla, bu geçişi yönetmenin bir yolunu bulabileceğimizi umuyorum."