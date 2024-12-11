Instagram'dan kullanıcılara müthiş yenilik: Artık gizleyebileceksiniz

11 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:58

Sosyal medya platform Instagram, Reels için geliştirdiği "Deneme" özelliği ile içerik üreticilere videolarını takipçilerinden gizleme imkanı sundu. Bu özellik sayesinde videoyu herkese açık olarak paylaşmadan önce iyi mi yoksa kötü mü izlendiğini test edebileceksiniz.

Instagram'ın bir eksiği daha giderildi: Artık çok kolay olacak! Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu

Instagram'ın bir eksiği daha giderildi: Artık çok kolay olacak! Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu

Instagram​, kullanıcıları için büyük bir gelir kapısı haline gelen Reels​ özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla, içeriklerinizi hedef kitlelerinize ulaştırmanızı kolaylaştırmayı vaat eden "Deneme" adı verilen yeni bir özelliği devreye soktu. "Deneme" özelliği, bir videonun performansını, takipçilerinize yayınlamadan önce test etmenize olanak tanıyor.

VİDEO​, TAKİPÇİLERDEN GİZLENEBİLECEK

İçerik üreticiler, bu özellik sayesinde bir videoyu önce deneme modunda paylaşabiliyor ve 24 saat boyunca nasıl bir performans sergilediğini gözlemleyebiliyor. Bu süreçte, video platformun algoritmaları tarafından rastgele test ediliyor ve takipçilerinize gösterilmiyor.

Eğer videonuzun izlenme oranları veya etkileşim düzeyleri gibi metriklerden memnun kalmazsanız, videoyu tamamen iptal edebilirsiniz ya da iyileştirme yaparak yeniden yayınlayabilirsiniz.

Şayet videonuz iyi performans gösteriyorsa, takipçilerinizin videoyu görmesi ve videonun erişimini artırmak için herkesle paylaşmayı seçebilirsiniz. Alternatif olarak deneme Reels videosunu oluştururken Instagram'ın, gönderinin ilk 72 saatte aldığı görüntülemelere dayalı olarak iyi performans gösterdiğini belirlemesi halinde videonuzu otomatik olarak paylaşmasını sağlayabilirsiniz.

DENEME REELS VİDEOSU NASIL PAYLAŞILIR?

Yeni Instagram özelliğinin duyurusu yakın zamanda Instagram'ın kendi sitesi üzerinden yapıldı. Özelliği kullanmak ise çok basit: Reels videosunu paylaşırken, "Deneme" seçeneğini aktif etmeniz yeterli. Daha sonra yayınlamak istediğiniz videoyu paylaşmanız yeterli oluyor.